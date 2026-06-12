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안성시, ‘아까운 농산물’ 유통 활성화 시범사업 추진

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양파 수확 현장. 안성시 제공


경기 안성시는 외관상 결함은 있으나 품질은 우수한 이른바 ‘아까운 농산물’의 유통 활성화를 위해 10일 관련 기관, 단체와 손을 잡았다고 12일 밝혔다.

이날 업무협의에는 양파와 당근, 감자 등 주요 농산물 품목을 취급하는 관내 농협 관계자와 안성시친환경연합회, 공급업체 등이 참석했다.

참석자들은 그동안 단순 외형 문제로 폐기되거나 제값을 받지 못했던 농산물의 안정적인 유통 방안을 찾고, 실질적인 민·관 협력체계를 구축하기 위해 머리를 맞대고 의견을 교환했다.

이번 시범사업은 경기도와 안성시가 농가의 출하 농산물 공급가격 일부를 직접 지원하는 정책이다. 올해부터 본격적으로 운영 중인 안성시 먹거리통합지원센터를 통해 체계적인 유통망을 마련함으로써 농가의 경영 부담을 완화하고, 지속 가능한 농산물 유통 구조를 확립하는 데 목적이 있다.

시는 상품성에는 문제가 없으나 유통 과정에서 소외됐던 농산물을 가공용 원료로 전환해 활용할 방침이다. 이를 통해 기후변화 등으로 시름 하는 농가의 소득을 안정적으로 보장하는 것은 물론 주거 및 환경 문제로 대두되는 농산물 폐기량까지 획기적으로 감축하는 일석이조의 효과를 기대하고 있다.


안승순 기자
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