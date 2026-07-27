빈 논의 반란… 사료·예산 절감 한 번에

경북도·의성축협 상생 MOU
예산 6억 절감 등 ‘일석다조’
이번 협약은 도 농업자원관리원이 대구 칠곡에서 2028년 옮겨오기에 앞서 의성 단북면 효제리 일대 19㏊에 지난 4월 조성된 벼 원종(原種) 재배단지를 효율적으로 관리하기 위해 마련됐다.
이 벼 재배단지는 민가와 도로, 육묘장과 인접해 영농 공백이 장기화될 경우 잡초와 병충해 등으로 인한 민원 발생 우려가 높은 곳으로 그동안 관리 대책 마련이 시급하다는 지적을 받아 왔다.
협약에 따라 양 기관은 오는 9~10월쯤 이 일대에 사료작물 ‘트리티케일’ 시범포를 조성하기로 했다.
트리티케일은 가축이 좋아하는 밀과 유사한 품질인 데다 추위에 잘 견디는 호밀의 특성도 가지고 있다. 또 혹한기와 생육 환경이 불량한 척박한 지역에서도 잘 자라는 것으로 알려졌다. 이런 장점으로 미래 사료작물로 불린다.
내년 4~5월쯤 150여t의 트리티케일 건초를 생산해 의성 지역 축산농가에 제공하고 줄기 밑동과 뿌리는 토양에 환원해 고품질의 벼 원종 생산을 위한 기반을 확보하기로 했다.
김홍길 의성축협 조합장은 “이번 협약이 지역 축산농가의 사료난 해소와 경쟁력 확보에 큰 도움이 될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다. 박찬국 도 농축산유통국장은 “벼 원종 재배단지 지력 증진 예산 6억원 정도를 절감하는 등 일석다조의 효과가 기대된다”면서 “전국적인 성공 모델이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
의성 김상화 기자