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전남광주교육청, 공교육 진학상담망 전면 가동

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학생부 네비게이션·컨설팅까지

전남광주통합특별시교육청은 29일 학교생활기록부의 상업적 이용을 제한하는 개정 초·중등교육법이 시행됨에 따라 공교육 중심의 진로·진학 상담과 지원을 강화한다고 밝혔다.

통합교육청은 제도 시행으로 사교육 시장의 정보 의존도가 줄어들 수 있다는 점을 감안해 공교육이 입시 정보를 책임지는 ‘맞춤형 진학 지원 체계’를 본격적으로 가동한다. 학년·지역별 특성을 반영한 상담 시스템을 구축해 학생 개개인의 진로와 대입 전략을 설계하는 데 초점을 맞췄다.

대표 사업은 다음 달 15~16일 개최되는 ‘2027학년도 수시 대비 전남·광주 맞춤형 진학 상담 박람회’다. 박람회는 서부권(전남여성가족재단), 동부권(순천복성고), 중부권(김대중컨벤션센터) 등 3개 권역에서 동시에 열린다.

지역 간 입시 정보 격차를 줄이는 데도 역량을 집중한다. 목포·순천·여수·나주·광양 등 5개 권역 진로진학상담센터를 중심으로 대면·온라인·전화 상담을 연중 운영한다. 상담센터 방문이 어려운 16개 군 지역과 도서 지역 학생들에게는 ‘찾아가는 진로 진학 상담’과 ‘꿈대로 이동 상담·모의 면접’을 실시해 교육 사각지대를 최소화할 계획이다.

입시 일정에 맞춘 집중 지원도 정례화한다. 8월에는 수시 집중 상담, 12월에는 정시 집중 상담을 운영하고, 고등학교 전 학년을 대상으로 연 6회 토요 1 대 1 상담과 화상 상담을 병행해 상시 지원 체계를 유지할 방침이다.

통합교육청 관계자는 “학생부 거래 금지는 공정한 입시 문화를 정착시키기 위한 출발점”이라며 “지역·계층에 관계없이 모든 학생이 균등한 진학 기회를 누릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.


전남광주 서미애 기자
2026-07-30 17면
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