김창식 경기도의원, 경기도지사배 경주대회 시상자로 참석... “말산업, 미래 성장 동력으로 육성”



▲ 김창식 의원이 렛츠런파크 서울에서 열린 ‘제20회 경기도지사배 경주대회’에 참석해 우수한 성적을 거둔 수상자에게 상패와 꽃다발을 전달한 후 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 김창식 부위원장(더불어민주당, 남양주5)이 말산업을 축산업의 경계를 넘어선 융복합 미래 성장 산업으로 규정하고, 생산 농가의 경쟁력 제고를 위한 지속적인 의정 지원을 약속했다.김 부위원장은 지난 14일 한국마사회 렛츠런파크 서울에서 개최된 ‘제20회 경기도지사배 경주대회’에 참석해 우수한 성과를 거둔 생산 농가와 경주마 관계자들을 시상하고 현장 최일선에서 헌신하는 종사자들의 노고를 치하했다.경기도가 주최하고 한국마사회가 주관한 이번 축제는 국내산 3세 암말을 대상으로 펼쳐진 전국 규모의 경주대회다. 국산 경주마의 탁월한 우수성을 대내외에 널리 알리는 동시에, 생산 농가의 자생적 경쟁력을 높이고 전반적인 말산업 생태계의 활력을 도모하기 위해 마련됐다. 행사 현장에는 김대순 경기도 행정2부지사와 방성환 경기도의회 농정해양위원장을 비롯해 농정해양위원회 소속 도의원, 경기도의회 승마동호회 의원, 한국마사회 및 과천시 주요 관계자들이 대거 참석해 자리를 빛냈다.이날 시상자로 나선 김 부위원장은 우수한 성적을 거둔 생산 농가에 직접 상패를 전달하며 축하의 인사를 건넸으며, 현장의 애로사항을 청취하는 등 소통의 행보를 이어갔다.그동안 그는 농정해양위원회 부위원장과 예산결산특별위원회 위원을 역임하며 경기도 내 승마 시설 인프라 활성화, 말 사육 농가 환경 개선 여건 마련, 전문 인력 양성 및 안전 관리 체계 강화 등 말산업의 핵심 현안을 예리하게 점검해 왔다. 이러한 헌신적인 공로를 높이 평가받아 올해 초 ㈔경기도말산업협회로부터 감사패를 수여받은 바 있다.김 부위원장은 “말산업은 축산업을 넘어 관광·레저·체험 산업과 연계되는 미래 성장 산업이다. 국산 경주마 육성과 생산 농가 경쟁력 강화가 지역 경제 활성화와 농가 소득 증대로 이어질 수 있도록 경기도의회에서도 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 피력했다.이어 “경기도가 전국 말산업을 선도할 수 있도록 생산 기반 확대와 건전한 말 문화 조성, 산업 경쟁력 강화에 힘을 보태겠다”고 정책적 의지를 거듭 확고히 했다.한편, 경기도지사배 경주대회는 국내산 경주마 육성과 말산업 발전을 위해 매년 개최되는 경기도 대표 말산업 행사로 생산 농가와 말산업 관계자들의 사기 진작은 물론 말산업 저변 확대에도 기여하고 있다.양승현 리포터