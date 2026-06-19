아이와 맘 편하게 외식하세요…은평구, ‘서울키즈 오케이존’ 확대

은평구 업소 21곳 참여 중



서울 은평구 ‘서울키즈 오케이존’ 참여 모집 홍보물.

은평구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 은평구는 아이를 동반한 가족이 편리하게 외식할 수 있는 환경을 조성하기 위해 ‘서울키즈 오케이존’ 확대에 나선다고 19일 밝혔다.‘서울키즈 오케이존’은 아이를 동반한 가족이 편안하게 이용할 수 있도록 편의 시설과 보조용품을 갖춘 식음료 매장을 발굴하는 사업이다. 현재 은평구 내 업소 21곳이 참여하고 있다. 구는 음식점에 동참을 유도해 대상 매장을 지속해서 늘려나갈 계획이다.지정 조건은 ▲어린이 전용 메뉴 제공 ▲어린이 식사 보조용품(식기, 의자 등) 비치 ▲권장 영업면적 80㎡ 이상 등이다. 참여 희망 업체는 연중 수시로 탄생응원 서울 프로젝트 누리집 ‘몽땅정보 만능키’에서 신청하면 된다.신규 지정 업소에는 최대 30만원 범위에서 유아용 식기, 의자, 안전용품, 상비약 등 물품 구매비를 지원한다. 안전사고 예방을 위한 영업배상책임보험 가입 비용도 지원한다. 사업에 참여하면 스마트서울맵 등에 서울키즈 오케이존 참여 업체로 위치가 표출되며 매장에 부착할 수 있는 키즈 오케이존 스티커도 제공된다. 자세한 사항은 은평구 가족정책과로 문의하면 된다.김미경 은평구청장은 “서울키즈 오케이존 확대를 통해 아이와 함께하는 외출이 즐거운 도시를 만들어 가겠다”라며 “아이 키우기 좋은 은평을 만들기 위해 다양한 정책을 지원하겠다”고 말했다.송현주 기자