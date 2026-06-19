서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

구로구, 치매 실종 대응 ‘지(G)브로 프로젝트’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용산구, 내년 이촌르엘 아파트 단지 내 구립어린이

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

도서관 17곳 ‘통합 BI’ 개발… 사람·지역 잇

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동구, ‘통합돌봄 방문목욕’ 지원 사업…어르신·

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

아이와 맘 편하게 외식하세요…은평구, ‘서울키즈 오케이존’ 확대

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

은평구 업소 21곳 참여 중


  •
서울 은평구 ‘서울키즈 오케이존’ 참여 모집 홍보물.
은평구 제공


서울 은평구는 아이를 동반한 가족이 편리하게 외식할 수 있는 환경을 조성하기 위해 ‘서울키즈 오케이존’ 확대에 나선다고 19일 밝혔다.

‘서울키즈 오케이존’은 아이를 동반한 가족이 편안하게 이용할 수 있도록 편의 시설과 보조용품을 갖춘 식음료 매장을 발굴하는 사업이다. 현재 은평구 내 업소 21곳이 참여하고 있다. 구는 음식점에 동참을 유도해 대상 매장을 지속해서 늘려나갈 계획이다.

지정 조건은 ▲어린이 전용 메뉴 제공 ▲어린이 식사 보조용품(식기, 의자 등) 비치 ▲권장 영업면적 80㎡ 이상 등이다. 참여 희망 업체는 연중 수시로 탄생응원 서울 프로젝트 누리집 ‘몽땅정보 만능키’에서 신청하면 된다.

신규 지정 업소에는 최대 30만원 범위에서 유아용 식기, 의자, 안전용품, 상비약 등 물품 구매비를 지원한다. 안전사고 예방을 위한 영업배상책임보험 가입 비용도 지원한다. 사업에 참여하면 스마트서울맵 등에 서울키즈 오케이존 참여 업체로 위치가 표출되며 매장에 부착할 수 있는 키즈 오케이존 스티커도 제공된다. 자세한 사항은 은평구 가족정책과로 문의하면 된다.

김미경 은평구청장은 “서울키즈 오케이존 확대를 통해 아이와 함께하는 외출이 즐거운 도시를 만들어 가겠다”라며 “아이 키우기 좋은 은평을 만들기 위해 다양한 정책을 지원하겠다”고 말했다.


송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“낡은 철길 위에 혁신의 공간… ‘앞서는 동대문’

최동민 서울 동대문구청장 당선인

정창수 당선인, 민선9기 강북구청장 인수위원회 출범

위원장에 김상언 민주평화통일자문회의 강북구협의회장

“천하제일 영등포 청사진 그린다”…조유진 영등포구청

인수위원장에 유광상 전 서울시 장학재단 이사장

“뚜벅이 4년간 깨달은 마포 현안 해결… 첫 결재는

유동균 서울 마포구청장 당선인

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr