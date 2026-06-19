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서울 중구, 중림동 쪽방촌 폭염 대비 맞춤 지원

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안전 점검·냉방 물품 지원 등


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중구, 재난·폭염 대비 안심쪽방지원 사업
서울 중구에서 ‘재난·폭염 대비 안심쪽방지원 사업’으로 화재에 취약한 쪽방촌에 소화기를 전달하고 있다.
중구 제공


서울 중구는 무더위를 앞두고 중림동 쪽방촌 170여 가구에 주거 환경 개선 등 지원에 나섰다고 19일 밝혔다.

구는 지난 17일 중림동 한사랑가족공동체 일대에서 ‘재난·폭염 대비 안심쪽방지원 사업’을 진행했다. 빗썸나눔재단이 1500만원을 후원하고 재단 임직원과 중부소방서, 중구 의용소방대가 이날 행사에 동참했다.

이들은 소방차 진입이 어려운 화재 취약 가구 20곳을 방문해 감지기를 설치하고 내구연한이 지난 소화기를 교체했다. 쪽방 주민 50명에게는 삼계탕 등 보양식을 대접하고 냉감 이불과 누전 차단 멀티탭 등으로 구성된 꾸러미를 전달했다.

또한 전국공공운수노조 전국자치단체공무직본부 서울지역지부와 중구청지회에서도 쪽방촌에 선풍기를 각각 30대씩 후원했다.

앞서 중구는 지난 11일 중림동 쪽방 지역 주거 실태를 전수 조사하고 시설 정비도 진행했다. 동 지역사회보장협의체 위원들이 호실 번호가 없는 31가구에는 번호표를 부착했다. 돌봄 SOS 사업과 연계해 10가구에 현관 방충만도 설치했다. 지원에는 사회복지공동모금회 후원금 등을 활용했다.

김길성 구청장은 “단 한 명의 소외되는 이웃 없이 무사히 여름을 날 수 있도록 현장을 꼼꼼히 살피고 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

김주연 기자
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