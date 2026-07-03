“부울경 GTX 시대 열자”…창원시, 광역철도 서명운동 전개

6일부터 20일까지 시청·행정복지센터 등 진행

총사업비 3조원 규모…올해 말 예타 결과 발표



시민 서명운동 안내문. 2026.7.3. 창원시 제공

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경남 창원시가 동남권 순환 광역철도(창원~김해~양산~울산) 건설을 위한 예비타당성조사 통과를 촉구하는 시민 서명운동에 나선다.창원시는 부울경 1시간 생활권 구축과 미래 성장 기반 마련을 위해 오는 6일부터 20일까지 2주간 동남권 순환 광역철도 예타 통과·조기 사업 추진을 위한 서명운동을 진행한다고 3일 밝혔다.동남권 순환 광역철도는 김해 진영역에서 양산 물금·북정을 거쳐 울산 KTX역까지 연결하는 총연장 54.6㎞ 규모의 광역철도망 구축 사업이다. 전체 구간에는 정거장 5곳과 차량기지 1곳이 조성되며 총사업비는 약 3조원이 투입될 예정이다.특히 마산역과 창원역, 창원중앙역 등 창원지역 철도망과 연계 운행이 가능해지면 창원·김해·양산·울산을 하나의 생활·경제권으로 묶는 이른바 ‘부울경 GTX’ 역할을 할 것으로 기대를 모으고 있다.시는 창원 최초의 광역철도 운행 실현을 위해 예타 통과가 필수적인 만큼 경남도와 김해시, 양산시에 이어 서명운동에 동참하기로 했다.서명운동은 시청과 구청 민원실, 읍·면·동 행정복지센터를 비롯해 도서관, 문화센터, 스포츠센터 등 시민 이용이 많은 공공시설에서 진행된다. 시는 홍보 포스터와 서명부를 비치해 시민 참여를 적극 유도할 계획이다.동남권 순환 광역철도 사업은 지난해 10월 예타 대상 사업으로 선정됐으며, 현재 한국개발연구원(KDI) 주관으로 조사가 진행 중이다. 약 2년간의 예타 절차를 거쳐 올해 말 최종 결과가 나올 예정이다.창원시는 시민들의 염원을 담은 서명부를 KDI에 전달해 예타 통과 필요성을 적극 알릴 방침이다.장승진 창원시 교통건설국장은 “동남권 순환 광역철도는 경남과 울산을 하나로 연결하는 핵심 광역교통 인프라”라며 “부울경 GTX 시대와 창원 첫 광역철도 시대를 열 수 있도록 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.창원 이창언 기자