용인시-리브스메드, ‘첨단 제조시설 구축’ 투자유치 협약



이상일 용인시장(왼쪽)과 이정주 (주)리브스메드 대표가 3일 기업 투자 유치 업무협약서에 서명한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 용인시 제공

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용인특례시가 3일 첨단 수술 로봇 플랫폼 전문기업인 (주)리브스메드(대표 이정주)와 ‘공장 설립 및 투자를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.협약에 따라 시는 ㈜리브스메드가 공장을 설립하는 데 행정 지원을 하고, 기업이 원활하게 활동할 수 있도록 돕는다. ㈜리브스메드는 최첨단 의료기기 생산을 통해 고용을 창출하고, 지역경제 활성화에 기여한다.이상일 시장은 “지역에 입주하는 기업을 위해 신속한 행정 지원을 해왔고, 앞으로도 성장 잠재력이 높은 기업들을 위한 지원을 아끼지 않고 있다”며 “훌륭한 기업인 리브스메드가 용인에서 더욱 큰 회사로 성장할 수 있도록 지원하고, 시민과 함께 응원하겠다”고 밝혔다.이정주 대표는 “대한민국 첨단 산업의 중심이자 글로벌 메카로 도약하고 있는 용인시에 첨단 제조 시설인 AMF((Advanced Manufacturing Facility)를 구축하게 돼 뜻깊다”며 “용인에서 생산될 ‘아티센셜’부터 수술 로봇 ‘스타크’를 통해 글로벌 의료기기 시장에서 입지를 다지고, 용인특례시가 메디컬 산업의 거점으로 도약하는 데 적극 기여하겠다”고 화답했다.㈜리브스메드는 2011년 설립한 전문 의료기기 제조업체다. 상하좌우 360도 움직일 수 있는 다관절 구조를 적용한 복강경 수술 기구 ‘아티센셜(ArtiSential)’을 개발해 세계적인 주목을 받고 있는 기업으로, 지난해 12월 코스닥에 상장했다.㈜리브스메드는 550억원을 투자해 지곡동 720번지 일원 4만 4073.80㎡ 규모의 부지에 첨단 의료기기 제조 시설을 건립하고, 다관절 수술 기구와 로봇 플랫폼의 생산 능력을 늘릴 계획이다.안승순 기자