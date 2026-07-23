중랑구, ‘면목행정복합타운 통합개발’ 착공

지하 4층~지상 47층 규모

공동주택 712가구 공급



류경기 중랑구청장이 지난 22일 면목동 중랑구민회관 부지에서 열린 ‘중랑구민회관 해체공사 착공식’에서 축사를 하고 있다.

중랑구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중랑구는 지난 22일 면목동 중랑구민회관 부지에서 면목행정복합타운 통합개발을 위한 ‘중랑구민회관 해체공사 착공식’을 개최했다고 23일 밝혔다.해체공사를 시작으로 사업계획 승인과 실시설계 등 후속 절차를 거쳐 면목행정복합타운을 2027년 착공, 2030년 준공할 계획이다. 이날 착공식에는 류경기 중랑구청장을 비롯해 시·구의원, 서울주택도시개발공사(SH) 관계자, 해체공사 시공·감리 관계자, 주민 등 100여 명이 참석했다.1994년 준공된 중랑구민회관은 지난 32년간 공연과 교육, 각종 행사 등을 통해 주민들의 문화·소통 공간으로 자리해 왔다. 회관 부지는 면목동 일대의 생활기반시설 확충과 주민 편의 향상을 위해 추진되는 면목행정복합타운 통합개발 사업에 따라 새로운 복합시설로 탈바꿈한다.통합개발 사업으로 면목동 378-10번지 일대에 지하 4층~지상 47층 규모로 복합청사가 마련된다. 또 공동주택 712가구, 700석 규모의 문화공간, 청소년수련관, 공영주차장, 판매시설 등이 들어서는 대규모 복합개발 사업이다. 지하철 7호선 용마산역과 연계한 입지에 행정·문화·주거·복지 기능이 집약된 새로운 중심지다.류경기 구청장은 “해체공사를 시작으로 후속 절차까지 차질 없이 진행해 면목행정복합타운을 중랑의 새로운 랜드마크이자 주민들이 편리하게 이용할 수 있는 복합공간으로 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.유규상 기자