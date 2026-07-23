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동대문구, 2027년 주민참여예산사업 온라인 투표 시작

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7월 27일~8월 9일 ‘주민e참여’에서
생활밀착형 사업 중 1인당 3개 선택


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동대문구 주민참여예산 온라인투표 안내문.
동대문구 제공


서울 동대문구는 2027년 주민참여예산사업 선정을 위한 주민 온라인투표를 실시한다고 23일 밝혔다. 기간은 오는 27일부터 8월 9일까지 14일간이다.

주민들이 필요로 하는 사업을 선정하기 위해 마련했다. 주민투표 결과 30%와 주민참여예산위원회 심의 결과 70%를 반영해 선정한다.

투표는 구민 및 구정에 관심 있는 누구나 ‘주민e참여’ 플랫폼을 통해 간편하게 참여할 수 있다. 주민e참여 홈페이지에 모바일 또는 PC로 접속해 회원가입 절차 없이 본인인증을 거치면 1인당 3개 사업을 선택해 투표 가능하다.

대상 사업은 총 9개다. ▲촬영소사거리 중심 영상 창작활동 지원 ▲주민참여형 패션·봉제 생활문화 축제 ▲이문청소년독서실 노후 냉난방기 교체 ▲동대문청소년독서실 좌석 및 사물함 증설 ▲장애인식 개선 콘서트 ‘함께 울리는 동대문’ ▲휘경로14길 보행로 설치 ▲재활용품(페트병) 무인수거기 설치 ▲한천로33길 15 일대 급경사로 구간 도로열선 설치 ▲정릉천 황톳길 보강공사 등이다.

자세한 내용은 주민e참여 플랫폼에서 확인할 수 있으며 최종 선정 결과 역시 주민e참여를 통해 추후 공개될 예정이다.

최동민 구청장은 “많은 구민이 참여하여 더욱 살기 좋은 동대문구를 함께 만들어 주시기를 바란다”고 전했다.

유규상 기자
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