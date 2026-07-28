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조병진 경기도의원, 의정부 동부지역 안심 에듀버스 더욱 확대되길 당부

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경기도교육청 관계자 만나 업무보고 제안사항 후속 논의
통학버스 증차·예산 협력 등 실효성 있는 운영방안 모색


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▲ 조병진 경기도의원(사진=경기도의회)


경기도의회 교육기획위원회 조병진 의원(더불어민주당·의정부4)은 지난 24일 경기도의회 상담소에서 경기도교육청 관계자들과 회동을 갖고, 의정부 동부지역의 ‘안심 에듀버스’ 확대 및 학생 통학 지원 대책을 집중 논의했다.

민락·고산지구 등 의정부 동부권은 최근 잇단 택지 개발과 아파트 입주로 학령인구가 급증하고 있으나, 이를 뒷받침할 대중교통 등 광역 인프라는 여전히 부족한 실정이다.

조 의원은 앞서 경기도교육청 업무보고에서 해당 지역의 여건을 설명하며 ‘안심 에듀버스’ 확대를 제안한 데 이어, 이날 도교육청 관계자들과 다시 만나 그 필요성을 거듭 강조했다.

이날 자리에서는 통학버스 증차와 노선 확대, 지자체·교육청 간 예산 협력, 교육청 중심의 안정적인 통학버스 운영 체계 마련 등에 대한 의견도 나눴다.

끝으로 조 의원은 “학생들의 통학 불편을 줄이기 위해서는 지역의 변화와 실제 통학 수요를 반영한 지원이 필요하다”며 “민락·고산지구를 비롯한 의정부 동부지역에 안심 에듀버스가 더욱 확대돼 학생들이 안전하고 편리하게 등교할 수 있기를 바란다”고 당부했다.


류정임 리포터
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