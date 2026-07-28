최만식 경기도의원, 성남·하남 경계 숲길 정비 후속 조치 이끌어



▲최만식 의원이 23일 도의회 의원실에서 경기도 산림녹지과 관계자와 성남·하남 경계 숲길 정비 등 지역 산림 현안 후속 조치를 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 소속 최만식 의원(더불어민주당, 성남 2)이 지역 산림과 녹지 환경을 개선하기 위해 관계 부처와의 실무 협의를 강화하는 등 구체적인 후속 조치를 견인하고 있다.최만식 의원은 지난 23일 경기도 산림녹지과 관계자들과 면담을 갖고 성남 지역 주요 산림·녹지 현안에 관한 업무보고의 이행 상황을 면밀히 점검했다.이 자리에서 최 의원은 경기도 산림녹지과장과 함께 성남시 및 하남시 경계에 위치한 숲길의 구간별 관리 실태를 종합적으로 점검했으며, 향후 정비 계획 수립과 필요한 예산 확보 방안을 집중적으로 논의했다.경기도 산림녹지과는 성남 구간의 경우 예정된 보수 작업을 조속히 진행하고, 민원이 다수 접수된 하남 구간은 내년도 숲길 정비 예산이 반영되는 대로 하남시와 적극 협의해 최우선으로 추진하겠다는 방침을 전달했다. 관리 주체가 모호했던 근린공원 구간에 대해서도 관련 부서 간 역할을 조정해 명확한 정비책을 마련하기로 했다.아울러 최 의원이 지난 업무보고에서 지적했던 가천대학교 식목 행사 조림지 및 인근 사면 부지와 관련해 성남시가 1차 현장 조사를 실시한 데 이어, 경기도 역시 직접 현장 점검에 나설 예정이다. 도 및 시는 현장 점검 결과를 바탕으로 구체적인 역할 분담을 통해 차질 없는 정비를 시행한다는 계획이다.최만식 의원은 “상임위원회 질의는 단순히 현장의 문제를 지적하는 데 그쳐서는 안 된다”며 “성남시민이 자주 이용하는 숲길과 녹지 공간이 안전하고 쾌적하게 유지될 수 있도록 관계 기관의 후속 조치를 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.양승현 리포터