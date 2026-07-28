유호준 경기도의원 “공업용수 부담 남양주, 반도체 이익공유 시·군 협의체 포함돼야”



▲유호준 의원이 23일 지역 의원실에서 경기도 반도체산업과 관계자들과 면담을 갖고 남양주시의 시·군 협의체 포함 및 상생 방안 마련을 주문하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회 유호준 의원(더불어민주당, 남양주 다산1동)은 지난 23일 경기도 관련 부서와 면담을 진행하고 반도체 메가클러스터 조성에 따른 공업용수·전력 공급 대책을 재차 점검하고, 팔당상수원보호구역 규제를 받아 온 남양주를 반도체 산업 이익 공유를 위한 시·군 협의체에 포함해야 한다고 주문했다.이날 면담에서 추미애 지사 취임 후 1호 결재인 ‘K-반도체 혁신 대책’을 중심으로 반도체 육성 방안을 보고받았다. 특히 오는 8월 11일 시행되는 「반도체특별법」에 수도권 배제 조항이 포함돼 수도권인 경기도의 반도체 산업이 위축될 수 있다는 우려가 제기됐으나, 경기도가 강력하게 의견을 개진해 해당 조항의 문제를 상당 부분 해소했다고 주요 성과를 설명했다.유 의원은 “반도체 메가클러스터 조성 과정에서 공업용수 공급이 확대되면 인근 지역의 농업용수와 생활용수 부족으로 이어질 수 있고, 전력 공급 부담 역시 만만치 않다”며 구체적인 대책 마련을 촉구했다.이에 대해 경기도 반도체산업과장은 “공정과 포용을 약속한 추미애 도지사의 정책 방향에 맞춰 반도체 산업으로 인한 피해가 우려되는 지역에 대한 상생 방안을 고민 중이다”라며 도 차원에서도 피해 지역 주민들의 고충에 깊이 공감하고 있으며, 향후 구성될 시·군 협의체에서 구체적인 대응책을 모색하겠다고 답변했다.유 의원은 특히 남양주시가 처한 중첩 규제와 주민들의 반발에 대해 명확히 짚었다. 유 의원은 “팔당댐 인근 지역은 오랜 기간 식수원 보호를 이유로 각종 규제를 감내해 왔는데, 이제는 그 물을 반도체 공업용수로 활용하는 것에 대한 주민들의 반발이 크다”고 설명했다.이어 “남양주는 팔당 상수원 규제뿐 아니라 개발제한구역, 군사시설보호구역 등 중첩 규제를 받아 온 지역”이라며 “반도체 산업 이익 공유를 위한 시·군 협의체에 남양주를 포함해 공업용수 공급을 위해 지속적인 희생을 감내하는 시민들에게 실질적인 보상이 이뤄져야 한다”고 거듭 강조했다.끝으로 유호준 의원은 “팔당 상수원 규제로 오랫동안 희생해 온 남양주가, 이제는 아무런 대가 없이 반도체 산업의 부담까지 떠안는 일은 없어야 한다”며 “앞으로도 시·군 협의체 구성 등 후속 절차를 지속적으로 점검하며 지역의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 챙기겠다”고 밝혔다.양승현 리포터