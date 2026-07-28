서울시의회 국민의힘, 제1기 원내대표단 구성 완료… “강력한 실행력으로 시정 뒷받침”

김길영 대표의원 중심, 분야별 현장 전문성과 실무 역량 겸비한 인재 전면 배치
김영옥 수석부대표 등 원내대표단 12명 선임
김 대표의원 “시민 삶의 질 향상과 서울의 미래 경쟁력 위해 전력 다할 것”
김 수석부대표 “원활한 소통과 여야 협상으로 안정적인 의회 운영 이끌 것”
제12대 국민의힘 제1기 원내대표단은 ▲수석부대표 김영옥 의원(광진3) ▲정무부대표 황절규 의원(성동4) ▲운영부대표 이효진 의원(서초4)·이문재 의원(비례) ▲기획·행정부대표 이도희 의원(강남5) ▲도시·교통부대표 차인영 의원(영등포3) ▲복지·문화부대표 주수현 의원(비례) ▲교육정책부대표 윤유진 의원(송파1) ▲예산정책부대표 손정화 의원(비례) ▲직능정책부대표 오현주 의원(비례) ▲공보부대표 최원선 의원(비례)·최종부 의원(비례)으로 구성됐다.
김길영 의원이 대표의원을 맡은 가운데, 원내대표단을 총괄할 수석부대표로는 구의원과 제11대 보건복지위원장 등을 지내며 풍부한 정책·정무 경험을 갖춘 김영옥 의원이 선임됐다.
정무, 운영, 공보 등 주요 직책에는 국회 선임비서관 및 대통령실 행정관 출신과 당내 주요 직책을 두루 거친 전문성 있는 의원들이 포진했다.
핵심 시정과 지역 현안은 분야별 전문 역량을 갖춘 부대표단이 전담하여 살필 방침이다. 의사, 회계사, 세무사, 교수 등 각 분야 최고 수준의 실무 전문가들과 기초의원 출신으로 현안에 밝은 의원들을 기획, 예산, 교육, 복지, 도시·교통 등 맞춤형 분야에 적재적소로 배치했다.
부대표단은 교섭단체의 주요 현안을 대표의원과 긴밀히 조율하고 핵심 전략을 수립하는 등, 향후 국민의힘 의정 운영을 이끌어갈 중추적인 역할을 맡게 된다.
김 수석부대표는 “의장단과의 원활한 조율은 물론, 야당과의 적극적인 소통과 협상을 통해 안정적인 의회 운영을 이끌겠다”며 “시정의 주요 현안들이 막힘없이 추진될 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 다하겠다”고 덧붙였다.
류정임 리포터