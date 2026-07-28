김종배 경기도의원, 경기도공공형어린이집연합회와 간담회 개최



▲김종배 의원이 27일 시흥상담소에서 경기도공공형어린이집연합회 관계자들과 간담회를 열고 유보통합 과정에서의 공공형어린이집 지속 지원 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 김종배 의원(더불어민주당, 시흥4)이 유보통합 추진 과정에서 공공형어린이집의 안정적인 운영과 보육 품질 유지를 위한 현장 소통에 나섰다.김종배 의원은 지난 27일 오전 경기도의회 시흥상담소에서 경기도공공형어린이집연합회 관계자들과 간담회를 열고, 2026년도 공공형어린이집 선정 및 현장 현안에 관한 의견을 교환했다.이날 간담회에는 경기도공공형어린이집연합회 시흥시 김성미 회장을 포함한 연합회원들이 참석해, 현행 공공형어린이집 제도의 운영 실태를 공유하고 보육 현장의 애로사항을 전달했다.공공형어린이집은 국공립과 민간 어린이집의 장점을 결합한 공공보육 모델로, 지난 2011년부터 정부가 민간·가정어린이집 중 우수 기관을 선정해 운영비를 지원해 온 제도다. 연합회 측은 지난 15년간 보육 서비스의 질적 향상을 위해 힘써 왔으며, 3년마다 보건복지부 심사를 거쳐 재선정되는 등 엄격한 관리 체계 속에서 운영되고 있음을 설명했다.특히 연합회는 현재 논의가 진행 중인 유보통합 추진 과정에서도 공공형어린이집 신규 및 재선정 절차가 중단 없이 지속되어야 한다고 목소리를 높였다. 우수 어린이집을 공공형으로 선정·지정하는 구조가 보육의 질을 담보하고, 민간 영역 전반의 서비스 개선을 유도하는 촉매제 역할을 해왔다는 취지다.김종배 의원은 “공공형어린이집이 그간 보육 공공성과 민간의 자율성·현장성을 균형 있게 실현해 온 점에 공감한다”며, “유보통합이 추진되는 과정에서도 현장의 우려가 제도에 반영될 수 있도록 살펴보겠다”고 밝혔다.양승현 리포터