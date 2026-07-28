정현미 경기도의원, 구리남양주지원청 분리·신설 추진 위한 간담회 개최

“남양주·구리 인구 증가 및 교육 수요 감안할 때 지원청 분리 시급”

청사 부지·예산·인력 확보 등 실질적 어려움과 해법 논의



▲ 지난 27일 구리남양주교육지원청 분리 및 신설을 목표로 한 간담회에 발언중인 정현미 의원(사진=경기도의회)

이날 간담회에는 남양주시의회 유호준, 장송회 의원이 자리를 함께했으며, 경기도교육청 행정관리담당관 조직관리과 관계자들이 참석해 통합지원청의 전체적인 현황과 향후 추진 상황을 상세히 보고했다.

참석자들은 구리남양주교육지원청이 두 자치단체를 동시에 관할하면서 겪는 행정적 불편을 점검하고, 신청사 부지 선정, 예산 확보, 인력 충원, 학군 개편 등 분리 신설에 수반되는 핵심 과제들을 심도 있게 논의했다. 특히 효율적인 청사 공간 마련 방안과 조직 분리 이후에도 흔들림 없는 행정을 이어가기 위한 인력 운용 계획이 비중 있게 다뤄졌다.

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경기도의회 교육행정위원회 정현미 의원(더불어민주당, 남양주8)이 지난 27일 구리남양주교육지원청 분리 및 신설을 목표로 한 간담회를 개최했다. 이는 지역 핵심 현안인 지원청 분리 문제를 해결하고, 남양주 교육 전반을 세심하게 살피겠다는 평소 의정 활동의 연장선상에서 마련된 자리다.정 의원은 “남양주와 구리는 인구가 꾸준히 증가하고 있는 지역으로, 학령인구와 교육 수요 또한 함께 늘고 있는 만큼 지역별 특성에 맞는 촘촘한 교육행정 서비스를 제공하기 위해서는 지원청 분리 신설이 더는 미룰 수 없는 과제”라며 “부지와 예산, 인력 확보라는 현실적인 벽이 있는 만큼 오늘 논의된 해법들을 바탕으로 후속 절차가 신속히 진행될 수 있도록 챙기겠다”고 말했다.이어 “앞으로도 지역 현안은 물론 경기도 교육 전반의 문제를 현장의 목소리에 귀 기울이며 꾸준히 살피고, 실질적인 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터