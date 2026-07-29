민·관·학 협력 ‘경기도 대학생 천원매점’, 2개→6개 대학



29일 경기도청 율곡홀에서 개최된 경기도 대학생 천원매점 업무협약식에서 주형철 경제부지사, 김성록 NH농협은행 경기본부장, 전정숙 하나은행 경기영업본부 지역대표, 전창호 경기도사회복지사협의회장, 권인욱 경기사회복지공동모금회 회장, 대학교 학생회장 및 임원들이 기념 촬영을 하고 있다. 경기도 제공

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경기도가 대학생들의 생활비 부담을 덜기 위해 민간과 대학, 지역사회가 함께하는 ‘경기도 대학생 천원매점’ 사업을 현재 2개에서 6개 대학으로 확대한다.도는 29일 경기도청 율곡홀에서 NH농협은행, 하나은행, 경기도사회복지협의회, 경기사회복지공동모금회, 도내 6개 대학과 ‘경기도 대학생 천원매점’ 업무협약을 체결했다.협약식 자리에서 주형철 경제부지사는 “대학생 천원매점은 민간과 공공, 그리고 대학이 힘을 모아 청년의 삶에 직접적인 도움을 주는 사회가치 창출 모델로서 앞으로도 청년의 꿈과 미래가 단단해질 수 있도록 함께하겠다”고 말했다.이어 “대학생 천원매점에 경기도정 핵심 가치인 공정·혁신·포용이 고스란히 담겨 있다”고 강조했다.‘대학생 천원매점’은 대학생들이 식료품과 생활필수품 꾸러미를 시중보다 90% 이상 할인된 1천 원에 구매할 수 있도록 지원하는 생활밀착형 청년 지원사업이다. 사업에 필요한 예산 전액은 민간기업의 기부금으로 운영되며, 경기도가 지난해 전국 최초로 가천대학교와 평택대학교에서 시범 운영했다.올해는 기존 2개 대학에 아주대학교와 유한대학교, 경기 북부의 경복대학교와 농협대학교 등 6개 대학이 참여한다. 각 대학은 2학기 개강 일정에 맞춰 천원매점을 순차적으로 열 예정이다.도는 앞으로 참여 대학을 단계적으로 확대하고 민간 협력 재원을 늘려 ‘대학생 천원매점’ 사업을 민선9기 대표 청년 정책 중 하나로 정착시킬 계획이다.안승순 기자