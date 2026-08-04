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‘청년 도전’ 지원하는 용산…진료탐색부터 취업 역량강화까지

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28일까지 선착순 모집…5주 프로그램


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용산구 청년도전지원사업 모집
용산구 청년도전지원사업 모집 포스터
용산구 제공


서울 용산구는 청년의 구직 의욕을 높이고 사회 진출을 돕기 위한 ‘2026년 청년도전 지원사업’에 참여할 청년을 모집한다고 4일 밝혔다.

이번 프로그램은 5주간 40시간에 걸쳐 진행되는 단기 과정이다. 참여 청년에게는 일대일 맞춤형 상담과 진로·취업 상담, 생활·재무·부동산 등 실생활 사례 관리, 자신감 회복 프로그램 등을 제공한다.

취업 역량 강화에 도움이 되는 교육도 마련했다. 기질성격검사(TCI)와 현직자 특강으로 구성된 진로 탐색 프로그램과 면접 화법·비즈니스 매너 교육 등도 진행한다.

신청 대상은 최근 6개월간 취업, 창업, 교육, 직업훈련 참여 이력이 없는 19∼34세 청년이다. 자립준비청년, 청소년복지시설 입·퇴소 청년, 북한이탈청년, 가습기살균제 피해 청년 등 지원이 필요한 청년도 참여할 수 있다. 특히 용산구민 지역특화 대상은 39세까지 신청할 수 있다.

참여 희망자는 오는 28일까지 고용24 홈페이지 등에서 선착순 모집한다. 선정되면 이달 31일부터 10월 4일까지 용산 청년지음에서 진행된다.

김경대 구청장은 “현재 운영 중인 중·장기 프로그램에 이어 이번 단기 프로그램을 통해 더 많은 청년이 도움을 받게 되길 기대한다”며 “청년들이 활력을 찾고 진로를 설계하는 계기가 되도록 지원하겠다”고 말했다.

김주연 기자
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