울산, ‘배차 단축부터 500원 버스까지’

3일부터 시내버스 1단계 개편

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

울산시가 시민들의 대중교통 이용 불편을 해소하고 교통비 부담을 덜어주기 위해 교통복지 확대에 본격적으로 나선다고 1일 밝혔다.시는 2024년 12월 시내버스 노선 전면 개편 이후 제기된 시민 의견을 적극 반영해 오는 3일부터 ‘노선 1단계 개편’을 단행한다. 이번 조치는 이동 수요가 많은 주요 노선의 복원과 증차, 직행 좌석버스의 운행 효율화에 중점을 뒀다.126번은 2대 증차해 배차 간격을 33분으로 11분 단축하고, 123번은 5대를 투입해 천상·구영과 동구를 잇는 운행을 재개한다. 직행 좌석버스는 1154번의 신복교차로 경유, 1413번 꽃바위 연장, 1115번 아산로 경유로 효율성을 높였다. 북구 12번은 학생 하교에 맞춰 출발을 30분 늦춘다.시는 노선 변경에 따른 혼란을 최소화하고자 버스 내부와 주요 정류소에 안내문을 게시하고 버스가 서지 않는 정류소에는 별도 미정차 안내문을 부착한다.개편 당일인 3일과 첫 출근·통학일인 6일에는 현장에 시내버스 점검단을 투입해 직접 경로를 안내할 예정이다. 이어 빅데이터 분석과 추가 의견 수렴을 거쳐 오는 12월 2단계 노선 개선도 추진한다.이와 함께 시는 내년 3월부터 ‘U패스’를 확대해 13~18세 중·고등학생의 버스 요금을 950원에서 500원으로 약 50% 낮춘다. 요금 인하는 K패스와 연계된 환급 방식으로 추진된다. 시는 버스 이용자가 3만 9000여명까지 늘어 연간 약 68억원의 추가 예산이 투입될 것으로 전망하고 있다.시 관계자는 “시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 편리하고 안정적인 대중교통 체계를 만들어 가겠다”고 말했다.울산 조원일 기자