주민 손으로 만든 금천 ‘마을 축제’

오늘 ‘가산 정다운 마을축제’ 개최



서울 금천구 ‘가산 정다운 마을축제’ 포스터

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서울 금천구는 2일 가산동 주민센터 후정 일대에서 ‘가산 정다운 마을축제’를 개최한다고 1일 밝혔다. 마을축제는 이웃 간 소통과 교류를 넓히고 공동체를 활성화하기 위해 마련됐다.축제에는 주민과 주민단체, 가산동 직장인 등 200여 명이 참여한다. 구는 올해 축제가 주민이 기획 단계부터 참여했다는 점에서 의미가 있다고 설명했다. 구는 축제 준비위원회를 구성해 프로그램 구성과 운영 방식, 평가까지 주민 의견을 반영했다.축제는 볼거리·즐길거리·먹을거리로 나눠 구성된다. 우선 노래교실, 장구, 밸리댄스 등 가산동 주민 동아리 공연을 비롯해 주민 노래자랑, 동네가수 초청 공연 등이 볼거리가 펼쳐진다. 수공예와 건강체험 프로그램 등 즐길거리도 풍부하다. ﻿먹거리장터에서는 분식과 음료를 판매하고 참여한 주민에게 아이스크림을 나눠준다.구는 행사장에 안전요원을 배치하고 참석자 동선을 확보하는 등 안전관리에 나설 계획이다. 비상상황에 대비해 응급대응체계도 운영한다. 행사장 주변 도로는 행사 당일 가산동 주민센터에서 두산위브아파트 후문 구간까지 통제한다. 주차는 10월 2일 오후까지 제한된다. 자세한 사항은 구 자치행정과로 문의하면 된다.최기찬 구청장은 “앞으로도 주민이 직접 참여하고 함께 만들어가는 마을공동체 활성화를 위해 다양한 기회를 마련하겠다”고 말했다.송현주 기자