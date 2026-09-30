노원구의회 손영준 의장, 노원 첫 한글예술제 관계자 간담회…성공 개최 논의

서화 전시,탁본 체험 등 전시·체험 공간 운영
|노원구의회 손영준 의장(가운데)이 29일 의장실에서 제1회 노원한글예술제를 주최·주관하는 노원문화예술인 네트워크 ‘노다지’ 관계자들과의 간담회를 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 사진: 노원구의회 제공.
서울 노원구의회 손영준 의장은 29일 의장실에서 제1회 노원한글예술제를 주최·주관하는 노원문화예술인 네트워크 ‘노다지’ 이춘완 대표 등 관계자들을 만나 예술제의 성공적인 개최를 격려했다고 30일 밝혔다.
이번 간담회는 노원구에서 처음 열리는 한글 예술축제를 앞두고 행사 준비 상황을 공유하고, 현장의 의견을 듣기 위해 마련됐다.
이 자리에는 노원문화원 박영래 사무국장과 노원구청 문화도시과 팀장도 배석해 축제 준비 사항을 공유하고, 원활한 행사 운영과 축제의 지속성 확보를 위한 지원 및 협력 방안을 논의했다.
참석자들은 축제 종료 후 성과 토론회를 열어 성과를 점검하기로 했으며, 의회 역시 축제 성과를 살펴 향후 예산 지원을 검토할 수 있도록 노력하겠다는 뜻을 전했다.
예술제는 한글날 제정 100주년과 훈민정음 반포 580주년을 기념해 10월 9일 하계동 한글비근린공원에서 열린다.
손 의장은 “현존하는 가장 오래된 한글 비석을 품은 노원에서 뜻깊은 행사가 준비돼 기쁘다”면서 “국어사·문화사적 가치를 지닌 보물을 매개로 한 축제가 해를 거듭하며 모두가 즐기는 노원의 대표 축제로 자리 잡을 수 있도록 의회에서도 꾸준히 관심을 갖고 지켜보겠다”고 말했다.
조현석 기자
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