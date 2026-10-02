서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, 2030년까지 자율주행 시내버스 500대

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울 전체가 디자인 전시장…‘서울디자인위크’ 개막

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울, 노후고가 해체공사 안전관리 전면 강화

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

인공지능 카메라, 현장서 위험 감지…서초, ‘엣지

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중구 “60년 토박이를 모십니다”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

종량제봉투 지급, 주차요금 감면
자치회관 프로그램 무료 혜택도


  •
지난 9월 3일 중구 토박이회원들이 장충단공원에서 문화재 보호 캠페인 및 주변 청소 진행 후 기념 촬영하고 있다.
중구 제공


서울 중구가 60년 넘게 구를 삶의 터전으로 삼아온 ‘중구 토박이’를 찾는다고 1일 밝혔다. 오랜 세월 주민이 간직해 온 기억을 역사로 남기고 구를 지켜온 주민을 예우하기 위해서다. 구는 토박이를 지원하기 위해 2024년 서울시 최초로 ‘중구 토박이 예우 및 지원에 관한 조례’를 제정했다.

1967년 1월 1일 전부터 주민등록상 주소지를 두고 현재까지 60년 이상 계속 거주한 주민이 대상이다. 재개발이나 군 복무와 같은 이유로 잠시 다른 지역으로 옮긴 경우도 가능하다.

토박이들이 간직한 기억은 구의 역사를 기록하는 자료로 쓰인다. 구는 토박이에게 여러 예우와 혜택을 제공한다. 토박이 주민에게는 가구당 매달 60ℓ 상당의 종량제봉투를 제공한다. 세목별 과세증명서 등 제증명 6종 발급수수료와 공영주차장 주차요금을 각각 50% 감면한다. 자치회관 프로그램 수강료는 100% 감면받는다.

신청은 23일까지 동 주민센터로 하면 된다. 기본 인적 사항과 집안의 자랑거리, 최초 정착지역, 구에 얽힌 기억을 적어 제출하면 된다. 구는 11월 말 최종 대상자를 선정하고 12월 중 토박이패와 토박이증을 수여한다.


송현주 기자
2026-10-02 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정류장 당기고 의자 놓고… 마포주민 불편 뚝딱 푸는

‘뚜벅이 4년’ 유동균 마포구청장

‘알아두면 쓸데있는’ 강서 취업박람회[현장 행정]

‘일자리 알쓸신잡’ 1000여명 성황

서울 강서구에선 ‘마을행정사’가 무료 행정상담

매주 수요일 오후 3시 유선 상담

배봉산 노을 속에 펼쳐진 음악회… 선물 같았던 동대

노을음악회 즐긴 최동민 구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr