영광군, 행안부 ‘인구활력+지역’ 선정…전국 군 단위 최초

인구증감률·청년순이동 등 9개 지표 인정…부산 동구·대구 서구도
2021년 대비 인구 1541명 증가… 출생·혼인율 증가세 지속
지방소멸대응기금 지원 유지는 물론, 주거·일자리·교육·돌봄 연계 강화
전남광주 영광군이 행정안전부의 인구감소지역 재지정 평가에서 전국 군 단위 지자체 가운데 유일하게 ‘인구활력+지역’으로 선정됐다.
12일 영광군에 따르면 행정안전부는 인구증감률, 청년순이동률, 취업자 수, 생활인구 등 9개 핵심 지표로 산정한 인구활력지수를 바탕으로 인구감소지역을 재지정했다. 이 가운데 인구 여건과 지역 활력이 크게 개선된 지역을 ‘인구활력+지역’으로 분류했다.
전국 인구감소지역 중 이번에 ‘인구활력+지역’으로 분류된 곳은 영광군과 부산 동구, 대구 서구 등 단 3곳뿐이며, 군 단위 지자체로는 영광군이 유일하다.
이번 지정에 따라 영광군은 향후 5년간 지방소멸대응기금 지원과 각종 행·재정적 특례 혜택을 지속적으로 제공받게 된다.
영광군의 인구는 2021년 말 5만 2067명에서 올해 9월 기준 5만 3608명으로 1541명(약 3.0%) 증가했다. 최근 5년간 연평균 출생아 수는 393명, 혼인 건수는 200건을 기록하며 각각 연평균 0.6%, 10.1%의 견고한 성장세를 보였다.
군은 결혼장려금과 신생아 양육비 지원을 통해 가계 부담을 낮추고, 청년발전기금, 청년명예부군수제, 청년마을 주거공간 조성(군서면 안터마을·대마면 서로마을) 등을 통해 청년층의 정주 여건을 대폭 강화했다. 아울러 미래교육재단 출범과 영광청년육아나눔터 운영 등 돌봄 기반도 촘촘히 다졌다.
군은 이번 지정을 계기로 지방소멸대응기금 사업과 기존 인구정책 간 연계를 한층 강화하고, 주거·일자리·교육·돌봄 등 주민 실생활에 밀접한 지원책을 보완해 나갈 방침이다.
장세일 영광군수는 “이번 ‘인구활력+지역’ 지정은 군민과 지역사회가 다 함께 인구문제 극복을 위해 힘을 모은 뜻깊은 결실”이라며 “앞으로도 아이 키우기 좋고 청년이 미래를 꿈꾸며 군민이 오래 머물 수 있는 영광을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
임형주 기자
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