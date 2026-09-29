노원, 국내 최대 실내 레포츠시설 ‘점프’ 개장

새달 2일 라이드 존 등 정식 오픈

연령·취향 따라 다양한 복합 체험



오는 10월 2일 정식 운영을 시작하는 국내 최대 규모의 실내 이색레포츠 복합체험시설 ‘점프’(JUMP)에 마련된 배틀드리프트 카트.

노원구 제공

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서울 노원구는 다음달 2일부터 국내 최대 규모의 실내 이색 레포츠 복합체험시설 ‘점프(JUMP)’를 정식 운영한다고 29일 밝혔다.구립 어드벤처테마파크 점프는 노원구 하계동에 연면적 8612㎡, 지상 2층 규모로 조성됐다. ▲라이드 존 ▲어드벤처 존 ▲서바이벌 존 ▲아케이드 존 ▲무선모형(RC) 플레이 존 ▲키즈그라운드 존 등 6개 구역으로 나뉜다. 나이와 취향에 따라 다양한 체험을 할 수 있다.점프는 정식 개장에 앞서 지난 6월부터 라이드 존을 제외한 시설을 시범 운영을 했다. 새로운 콘텐츠인 라이드 존은 ‘배틀 드리프트 카트’와 ‘스카이 글라이더’로 구성됐다. ‘아시아 최대 규모’의 실내 카트 트랙으로 약 380m에 이른다. 건물 내부의 높은 층고를 활용해 일반 3층 높이에 해당하는 구간까지 오르내릴 수 있다. 스카이 글라이더는 공중에 설치된 레일을 따라 210m 코스를 활강하는 체험 시설이다.‘어드벤처 존’은 ▲3층 높이에서 39개 장애물을 통과하는 공중 탐험 시설 ‘스카이 트레일’ ▲최대 11m에 29개 테마를 가진 실내 인공암벽 등반 시설 ‘클립앤클라임’ ▲공중 그물망 놀이 시설 ‘네트 플레이’ 등을 갖췄다. 이 외에도 ▲레이저 태그 방식의 서바이벌 게임 ▲신체 동작에 반응하는 인터랙티브 스포츠 게임 ▲RC 중장비와 미니카를 직접 조종할 수 있는 놀이 시설 ▲키 120㎝ 이하 미취학 아동을 위한 키즈 그라운드 등으로 놀이 콘텐츠를 구성했다.테라스와 파티룸 등 휴게 공간도 마련했으며 푸드 라운지는 400석 규모다. 설날·추석 당일을 제외하고 매일 오전 10시부터 오후 8시까지 운영한다. 입장 제한, 예매와 상세 안내는 홈페이지에서 확인할 수 있다.서준오 구청장은 “규모와 콘텐츠의 수준 모두 기초지방자치단체 차원에서는 도전에 가까웠던 시설을 드디어 온전한 모습으로 선보이게 됐다”며 “점프를 찾는 어린이와 청소년, 어른들 모두 짜릿한 재미와 도전의 성취감을 얻길 바란다”고 말했다.유규상 기자