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‘화성 동탄트램’, 기술 제안서 심의 적격…10월 중 우선시공분 착공

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2027년 8월 사업계획 승인 및 본공사 착공 목표


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화성 동탄트램 조감도


화성특례시가 동탄 도시철도 건설공사(1단계)의 기술제안서 및 우선시공분 실시설계도서 심의를 마치고, 10월 중 우선시공분 착공을 위한 계약절차에 들어간다.

시는 DL이앤씨 컨소시엄이 지난달 4일 제출한 기술제안서와 우선시공분 실시설계도서에 대해 화성시 건설기술심의위원회 심의를 진행한 결과, 기술제안서 평가 점수 95.85점, 우선시공분 실시설계 평가 점수 95.01점으로 적격 기준인 60점 이상을 받아 심의를 통과했다고 밝혔다.

이에 따라 시는 우선시공분 공사 계약을 체결한 뒤 10월 중 착공할 예정이다.

우선시공분 공사는 본공사 착공 시 공사를 원활하게 진행할 수 있도록 현장을 미리 준비하는 공사로, 현장사무소 설치와 차량기지 가설울타리를 설치한다.

우선시공분 공사와 함께 본공사 실시설계를 8개월간 진행한 뒤 관련 행정절차를 마무리하고 2027년 8월 사업계획 승인과 본공사 착공을 추진할 계획이다.

정명근 시장은 “10월 중 우선시공분 공사에 착수할 수 있도록 남은 계약절차를 신속히 마무리하고, 착공부터 안전과 품질을 철저히 관리하겠다”고 말했다.

한편, 동탄 도시철도 건설공사(1단계)는 총연장 31.55㎞ 구간에 정거장 33개소와 차량기지 1개소를 건설하는 사업이다. 본공사 기간은 철도종합시험운행 8개월을 포함해 착공일로부터 53개월이다.

안승순 기자
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