‘모두 모여 함께하개!’ 성동구, ‘반려동물 축제’ 개최

17일 살곶이체육공원 인라인스케이트장서

반려동물과 런웨이 걷기, 운동장 달리기 등



2025 성동구 반려동물 축제 현장.

성동구 제공

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서울 성동구는 17일 살곶이체육공원 인라인스케이트장에서 2026 성동구 반려동물 축제 ‘성동에서 함께하개’를 개최한다고 12일 밝혔다.올해 4회째이며 축제에서는 반려가족이 함께 참여하고 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 펼쳐진다. 주요 프로그램으로는 ▲펫션쇼 ▲펫 운동회 ▲펫 푸드파이터 ▲기다려 게임 ▲펫티켓 OX 퀴즈 등이 진행된다.특히 ‘펫션쇼’에서는 보호자와 반려동물이 함께 런웨이에 올라 각자의 개성과 매력을 뽐내며 특별한 무대를 선보인다. 이와 함께 반려동물과 함께 달리는 ‘펫 운동회’, 반려동물을 안고 바를 통과하는 ‘림보게임’, 반려견이 준비된 간식을 가장 빨리 먹고 돌아오는 ‘펫 푸드파이터’ 등 보호자와 반려동물이 함께 호흡을 맞추는 참여형 프로그램들이 진행된다.아울러 행사장 곳곳에서는 반려동물과 관련된 다양한 체험과 상담 프로그램도 운영된다. ▲반려동물 건강·행동 상담 ▲키링, 이름표, 터그놀이 등 반려동물 장난감 만들기 ▲캐리커처·페이스페인팅 ▲인공지능(AI) 반려견 로봇 체험 ▲견생네컷(4컷 사진) 등이다.특히 올해는 지난해보다 참여 기관을 확대해 더욱 풍성한 반려문화 프로그램을 마련했다. ▲성동구 1인가구지원센터 ▲한양여자대학교 반려동물보건과 ▲경복대학교 반려동물보건과 건국대학교 수의학과 동아리 ‘바이오필리아’ 등이 참여해 체험과 상담을 제공할 예정이다. 이 밖에도 행운권 추첨, 스탬프 투어, 포토존, 푸드트럭 등 다양한 즐길 거리를 준비했다.유보화 구청장은 “반려동물과 가족이 함께 즐기며 함께 행복한 추억을 쌓는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 사람과 동물이 서로 존중하며 평생 행복하게 살아가는 반려문화도시 성동을 만들어가겠다”고 말했다.유규상 기자