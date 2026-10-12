가을 강진에 반한 ‘반값여행’ 신청 폭주 조기마감

지역사랑휴가제 접수 2주만에 1604팀 쇄도

갈대축제 성공 예감



갈대축제가 열리는 강진만. 올해도 강진만 일대를 뒤덮은 갈대가 바람을 타고 은빛 물결을 만들고 있다.

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관광객 유치를 통한 생활인구 유입과 지역경제 활성화 효과를 톡톡히 누리고 있는 ‘2026 강진 반값여행’이 사전신청 재개 불과 2주 만에 조기 마감돼 인기를 실감케 했다.12일 강진군에 따르면 지난달 28일부터 시작된 10월·11월 여행 대상 사전신청에 가을철 여행객들의 관심이 집중되면서 10월 6일 기준 총 1604건이 접수, 준비된 예산이 모두 소진돼 선착순 마감됐다.강진군의 가을 대표 축제인 강진만 춤추는 갈대축제를 비롯해 매주 금·토요일에 병영시장에서 열리는 강진 불금불파를 찾는 관광객, 가을철 캠핑과 각종 모임을 즐기는 관광객들이 주로 반값여행을 신청했을 것으로 예상돼 강진의 가을 관광 특수가 기대된다.군은 지역사랑 휴가지원사업의 조기 마감으로 인한 아쉬움을 달래고 가을철 관광 유입 열기를 이어가기 위해 현재 진행 중인 ‘전남광주 섬 반값여행’ 사업을 강진 반값여행 대안으로 적극 안내하고 있다.‘전남광주 섬 반값여행’은 섬 지역 관광 활성화를 위해 전남광주통합특별시가 추진하는 사업이다. 강진군은 가우도 섬 여행이 이에 해당된다. 가우도는 배를 타지 않고 간편히 도보로 들어갈 수 있어 인기가 많다. 6일 기준 267팀이 신청을 완료했다. 현재도 지속적으로 신청을 받고 있다. 지역사랑 휴가지원 사업을 미처 신청하지 못한 관광객들도 ‘섬 반값여행’을 통해 강진의 아름다운 가우도 섬과 해양 자원을 1인 최대 10만원 지원으로 알뜰하게 즐길 수 있다.강진원 강진군수는 “날씨가 좋은 가을날, 강진만 갈대축제도 즐기고 강진의 황금들녘을 보며 고된 삶을 내려놓고 잠시라도 힐링하고 가시길 바란다”며 “강진 반값여행 사업을 통해 관광객에게 단순히 여행경비를 지원하는 데 그치지 않고 지역 상권과 군민들도 모두 만족할 수 있도록 더 힘쓰겠다”고 밝혔다.강진 최종필 기자