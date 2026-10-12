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광양시 홍보대사 김다현, 고향사랑기부금 300만원 기탁

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신곡 ‘광양에서 만난 사랑’ 발표


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광양시 홍보대사 가수 김다현이 광양시에 고향사랑기부금 300만원을 기탁했다.


광양시 홍보대사 가수 김다현이 지난 8일 제32회 광양시민의 날 행사에서 고향사랑기부금 300만원을 기탁했다.

지난 8월 광양시 홍보대사로 위촉된 김다현은 시민의 날 축하공연에 앞서 기부금을 전달하며 광양의 발전과 시민들을 위한 마음을 전했다. 이어진 축하공연에서는 신곡 ‘광양에서 만난 사랑’을 발표했다. 이 곡은 조부모가 광양에서 일궈온 실제 사랑 이야기를 바탕으로 한 국악풍 세미 트로트곡이다. 김다현이 직접 작사·작곡에 참여해 조부모에 대한 감사와 애틋한 마음을 담았다.

가수 김다현은 “광양시민의 날을 맞아 광양의 발전을 응원하는 마음을 고향사랑기부로 전할 수 있어 기쁘게 생각한다”며 “광양의 매력을 널리 알리는 일에 함께하겠다”고 말했다.

박성현 광양시장은 “김다현 홍보대사께서 고향사랑기부에 동참해 주셔서 감사드린다”며 “앞으로도 김다현 홍보대사와 함께 광양의 매력과 시정 소식을 널리 알리겠다”고 밝혔다.


광양 최종필 기자
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