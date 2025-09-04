태안군민 염원 담아 “가로림만 해상교량 건립해야”

충남 태안군이 50년 숙원사업인 가로림만 해상교량 건립 사업의 ‘국가균형성장 종합계획’ 반영을 정부에 건의했다.
4일 군에 따르면 가 군수와 ‘가로림만 해상교량 건립 추진위원회’ 김원대 민간위원장 등이 전날 세종시 지방시대위원회를 방문해 김경수 위원장에게 가로림만 해상교량 건립의 ‘국가균형성장 종합계획’ 우선순위 사업 반영을 요청했다.
국가균형성장 종합계획은 ‘지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법’에 따라 수립되는 법정계획이다. 대통령 직속 지방시대위원회가 컨트롤 타워를 맡는다.
가로림만 해상교량 건립 사업은 바다로 막힌 태안군 이원면 내리 만대항과 서산시 대산읍 독곶리를 2.7㎞의 교량으로 연결하는 사업이다.
교량을 연결하면 충남 태안 이원면에서 경기도 송악IC까지 자동차를 통한 이동 거리는 105분에서 35분으로 줄어든다.
서해안 대표 관광휴양도시인 태안군은 전국 인구감소지역이지만 지난해 1770만명이 방문해 생활인구 수 상위권을 기록하고 있다.
하지만 북쪽 관문이 없이 바다로 단절돼 서울·경기에서 태안 방문 시 어려움이 따르고 군민들의 의료 골든타임 확보도 어려워 의료서비스 불균형도 심화하고 있다.
가 군수는 “올해부터 태안지역 석탄화력 1~8호기 단계적 폐지가 시작되면 세입 180억원 감소와 인구 3000명 감소 등 11조 900억원 지역경제 손실이 예상된다”며 “가로림만 해상교량 건립은 지역의 생존과 미래 발전을 바라는 태안군민의 간절한 염원이 담긴 사업”이라고 말했다.
테안 이종익 기자