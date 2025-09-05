김용일 서울시의원, 북가좌초 그린스마트 미래학교 사업 추진 현황 점검



지난 4일 서울시교육청 미래학교추진단과 서부교육지원청 시설관리과장으로부터 북가좌초등학교 그린스마트 미래학교 사업 추진 현황을 보고 받은 김용일 의원(오른쪽)

서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 4일 서울시교육청 미래학교추진단과 서부교육지원청 시설관리과장으로부터 북가좌초등학교 그린스마트 미래학교 사업 추진 현황을 보고받았다고 밝혔다.그린스마트 미래학교 사업은 단순히 노후 학교 건물을 리모델링하는 것을 넘어, 미래 시대에 필요한 교육 환경을 구축하는 것을 목표로 한다. 이 사업은 학교 시설을 친환경 에너지 시스템으로 전환하고, 디지털 교육을 위한 최첨단 인프라를 구축하며, 학습 공간을 유연하게 재구성하는 것을 주요 내용으로 한다.북가좌초등학교는 주요 건물이 1968~1971년에 준공된 노후 학교로, 2021년 5월 그린스마트 미래학교 사업 대상으로 선정되었다. 2028년 재개교를 목표로, 현재 설계공모와 설계용역을 마치고 공사를 준비 중이다.김 의원은 북가좌초는 학부모님들부터 질문을 많이 받는 민원 중 하나라며 “북가좌초등학교는 저의 자녀들이 졸업한 모교이자, 제가 살고 있는 지역구의 핵심 학교”라면서 “학생들이 더 좋은 환경에서 꿈을 키울 수 있도록 사업 추진 현황을 면밀히 살피고, 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀