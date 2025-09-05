서울Pn

검색

서울 위례선 트램, 한달간 예비주행 시험

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

높이 15m 미끄럼틀 타고 ‘슝~’…동작구 신청사

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

경력단절 여성 세무회계 교육하는 양천

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

생활체육 선도하는 ‘건강도시 금천’…수육런부터 파

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

김혜지 서울시의원, 구리암사대교 등 21개 한강교량 도로표지 관리처 일원화한다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

한강교량 및 주요 1종시설물 도로표지 관리 서울시 재난안전실 교량안전과로 이관
서울시도상 한강교량 21개, 1종 교량 19개, 1종 고가차도 12개 해당


  •
질의하는 김혜지 의원


서울시의회 도시안전건설위원회에서 의정 활동 중인 김혜지 의원(국민의힘, 강동1)은 서울시에서 관리하는 한강교량과 주요 1종시설물의 본 시설물과 도로표지 관리주체가 이원화된 부분을 시민의 안전을 위해 일원화하는 ‘서울시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례’ 개정안을 발의해 상임위 심사 후 5일 본회의에서 최종 의결됐다고 밝혔다.

그동안 서울시 재난안전실 교량안전과는 21개 한강교량(구리암사대교, 광진교, 천호대교, 올림픽대교, 잠실대교, 영동대교, 성수대교, 한남대교, 반포대교, 한강대교, 원효대교, 마포대교, 서강대교, 양화대교, 성산대교, 월드컵대교, 가양대교, 동작대교, 동호대교, 잠실철교, 행주대교)과 1종 일반교량 19개소, 1종 고가차도 12개소의 본 시설물의 유지관리를 담당해왔고 부설 교통표지는 6개 도로사업소(동부, 서부, 남부, 북부, 성동, 강서)가 관리해 왔다.

김 의원은 서울시민의 안전과 밀접하게 관련된 한강교량과 고가차도 등의 유지관리 주체가 이원화돼있어 신속한 의사 결정에 장애가 되고 도로표지판 설치·제거·변경 시 본 시설물의 상태 파악에도 추가적인 확인이 필요한 불편함 등이 있는 것을 확인했으며 관리를 일원화하는 조례 개정안을 발의했다.

또한 김 의원은 “도로표지는 교통안전 및 도로이용자의 편의와 직결되는 만큼 설치된 도로시설물의 관리체계에 따라 통일성 있게 관리될 필요가 있어서 조례를 개정했으며 시민의 안전을 위해 개선이 필요한 부분을 지속적으로 찾아 보완해 나가겠다”라는 의지를 밝혔다.

서울시가 관리하는 도로시설물은 총 9종 605개소(첨부 표 참조, 총연장 410.7㎞)로, 시설물의 규모 및 연식에 따른 안전점검 시기 선정과 적정한 유지관리를 위해 ‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법’ 제7조에 따라 1종, 2종, 3종 및 법정 외 시설물로 구분하고 동법 시행령 제8조 및 제10조에 근거하여 주기적인 안전점검을 실시하고 있다.

본회의를 통과한 ‘서울시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 일부개정조례안’은 서울시로 이송돼 시장 공포 후 시행된다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울 준공업지역 용적률 최대 400%로… 재건축·재

삼환도봉아파트 343% 첫 적용 최고 42층 993가구… 333가구↑ 분담금 평균 1억 7000만원 줄어

청렴 1등급 광진구, 9월은 ‘청렴 페스타’ 운영

권익위 2년 연속 종합청렴도 1등급 달성 쾌거

외국인 ‘문화적 다양성’ 껴안는 구로

‘상호문화 역량강화 교육’ 진행 통장·자치위원 등 200명 참석 강연자에 예이츠 서울대 교수 장인홍 구청장 “존중·포용 중요”

송파구, ‘가뭄 피해’ 강릉에 생수 2만병 긴급 지

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr