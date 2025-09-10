남궁역 서울시의원 “2km가는데 90분 기다려야”… ‘수인분당선 왕십리~청량리 구간 단선 철도 신설 촉구 건의안’ 발의

남궁 의원, 시정질문 이어 건의안 발의··· 서울 동북권 교통 불편 해소 앞장

서울시 교통실장, 국토부 차관 면담까지··· 남궁 의원 적극 행보에 서울시도 움직여



교통실 담당부서와 논의하는 남궁역 의원(왼쪽)

서울시의회 환경수자원위원회 남궁역 의원(국민의힘, 동대문3)은 제332회 임시회에서 ‘수인분당선 왕십리역~청량리역 단선 철도 신설 촉구 건의안’을 대표 발의하며, 서울 동북권 주민들의 교통 불편 해소와 수도권 광역철도망의 효율성 제고를 강력히 요구했다.남궁 의원은 이미 본회의 시정질문을 통해 해당 구간의 교통 문제를 집중적으로 제기한 바 있으며, 평균 90분에 달하는 배차 간격으로 주민들이 사실상 철도 혜택을 누리지 못하고 있다고 강조했다. 그는 “왕십리~청량리 구간은 불과 2km임에도 불구하고 하루 9회(평일 기준)만 운행되는 수준에 머물고 있다”며 “단선 신설만이 실질적인 해법”이라고 강조했다.이러한 문제 제기에 따라 서울시도 발 빠르게 움직였다. 지난 5일 교통실장이 국토교통부를 직접 방문해 차관과 면담을 갖고 본 사업의 필요성을 설명하고 협력 방안을 논의했다. 차관은 관련 부서에 신속한 검토를 지시하겠다고 답변했으며, 이는 남궁 의원의 적극적인 시정질문과 건의안 발의가 서울시 행정을 움직이게 한 것으로 평가된다.남궁 의원은 “청량리역 선로 포화 문제는 단순히 교통 불편을 넘어 지역 간 교통 형평성의 문제”라며 “서울 동북권은 장기간 철도 인프라 투자에서 소외되어 왔기 때문에 수인분당선 왕십리~청량리역 구간 단선 신설 사업은 반드시 추진되어야 한다”고 강조하였다.이번 촉구 건의안은 오는 12일 본회의에서 가결되면 국회, 국토교통부, 국가철도공단으로 이송된다. 남궁 의원은 “지역 주민들은 ‘수인분당선 추진위원회’를 결성해 활동한 지 3년이 되었다. 주민들의 바람이 꼭 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.온라인뉴스팀