초심 잃지 않는 초선의 열정으로… 주거 복지·여성 권익 신장 매진

용산구의회를 이끄는 사람들

도시공학 전문가 백준석 부의장
용산구 37년 근무 이인호 위원장
사회복지학 전공 함대건 위원장
‘바르게살기운동’ 김송환 위원장제9대 서울 용산구의회는 다양한 경력과 전문성을 바탕으로 주민과 소통하는 구의원들이 일하고 있다. 19일 용산구의회에 따르면 백준석 부의장은 초선 의원으로 전반기 운영위원회 부위원장을 맡았다. 도시공학 박사로 대학 강단에서 강의하다 2016년 박근혜 대통령 탄핵 이후 정치에 뛰어들었다. 지난해 주거지원 필요 계층의 복지 증진을 도모하는 주거 기본 조례안을 대표 발의했다.

초선 이인호 운영위원회 위원장은 용산구청에서 37년간 근무한 공무원 출신이다. 2016년 남영동장도 맡아 복지 정책 등 행정에 밝다. 여성단체들과의 긴밀한 소통을 바탕으로 여성 권익 신장에 관심이 높다.

초선 함대건 행정건설위원회 위원장은 사회복지학을 전공한 복지전문가다. 발달장애인 권리보장 관련 조례 개정안, 시각장애인 보도 점자블록 설치 조례안 등 복지사각지대 발굴에 관심이 많다. 최근에는 용문동 공공임대주택 단지 아파트 출구 개선에 힘쓴 공로를 인정받아 주민 감사패를 받았다.

초선 김송환 복지도시위원회 위원장은 전반기 행정건설위원회 부위원장으로 활동했다. 지난 3월에는 용산구의회 의원 전원과 ‘바르게살기운동조직 육성 조례안’을 발의했다. 김성철 용산구의회 의장을 포함한 의장단, 상임위원장 모두 초선 구의원이다. 구의원 13명 가운데 9명이 초선으로 비율이 높은데다 의원들 간 적극적으로 소통하는 분위기가 형성된 결과다. 용산구의회 관계자는 “초심을 잃지 않고 구민들과 소통하고 끊임없이 대화하고 있다”고 했다.


서유미 기자
2025-10-20 35면
