박상현 경기도의원, 부천시와 지역 현안 정담회서 2대 핵심 정책 촉구

경기도의회 박상현 의원(더불어민주당, 부천8)은 20일 부천시청에서 열린 ‘경기도의회 의정정책추진단 - 부천시 정담회’에 참석하여, 부천시의 미래 발전을 위한 2대 핵심 현안에 대해 집중적으로 문제를 제기하고 대책 마련을 촉구했다.박 의원은 현재 추진 중인 공업지역 기본계획과 교통계획이 반드시 함께 수립되어야 함을 강력히 주장했다. 그는 현재 계획에 따르면 용적률이 2배 이상 높아지면서 상시 근무 인력이 증가할 것으로 예상되지만, 이에 대한 교통 대책은 전무하다고 지적했다.특히, 부천테크노파크, 내동·삼정동 산업단지, 오정산업단지와 향후 조성될 대장산업단지를 연결하는 종축 교통 시스템의 필요성을 역설했다. 박 의원은 “현재 해당 지역은 송내역에서 50분 이상 소요되는 등 교통 낙후 지역으로, 새로운 SOC 사업 추진이 어렵다면 무인 자율형 버스 도입 등 대안이라도 적극적으로 검토해야 한다”고 촉구했다. 또한, 공업지역 기본계획은 교통에 관련된 기본 계획과 맞물려 가야 하지만 현재 교통 기본 계획이 전무한 상황이며, 이 문제를 해결하지 못하면 해당 산업단지들의 저평가 문제가 지속될 것이라고 우려했다.박 의원은 오랫동안 재산권 행사 등 개발 제한으로 피해를 입은 군부대 주변 지역 주민에 대한 특별 보상을 국방부와 경기도가 협력하여 추진해야 한다고 강조했다.그는 “오랫동안 개발이 제한되었던 오정동 군부대 주변 지역 주민들에게 단순히 도서관이나 공원 지어주는 것으로 60년 이상의 피해를 퉁치려고 해서는 안 된다”고 강하게 비판하며, “특별한 희생에는 특별한 보상이 있어야 한다”는 이재명 대통령의 발언을 언급하며 보상 원칙을 확립할 것을 주문했다.이어 경기도가 3,000억 원 규모의 미군 공여지 반환 개발 기금을 조성하기로 한 사례를 들며, 부천시도 국방부와 지속적인 협의를 통해 피해 지원 재원을 확보하고 경기도 내 31개 시군과 공동 대응하여 주민들에게 실질적인 혜택이 돌아가도록 정책을 추진해야 한다고 제언했다.온라인뉴스팀