임태희 교육감, “김승희 전 대통령실 비서관 딸 학폭 녹음 ‘참담했다’···제도 개선하겠다”

임태희 경기도교육감 SNS 캡처


임태희 경기도교육감이 윤석열 정부의 대통령실 전 비서관 자녀의 학폭 사건을 계기로 학폭 방지를 위한 제도 개선을 하겠다”라고 약속했다.

임 교육감은 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “대통령실 전 비서관 자녀의 학폭 사건으로 인해 교육청의 신뢰를 흔들게 된 점 무겁게 받아들이고 있다”며 이같이 밝혔다.

임 교육감은 “어제(20일) 국정감사 자리에서 제기된 학폭 위원회 운영 및 감사 절차의 문제점에 대해, 해당 녹음파일 등 언론에 보도된 사실을 확인하며 매우 참담했고 책임 있는 자세가 필요하다고 생각했다.”며 “저는 교육감으로서 법령에 따라 학폭의 개별 사안에 직접 개입하지 않는 것이 원칙이나 이번을 계기로 ‘교육청의 절차와 운영 시스템에 대해 반성하며 제도개선을 추진하겠다’라는 입장을 분명히 밝힌다”라고 강조했다.

이어 “앞으로 ‘학폭위 운영 실태 특별 점검단’ 즉시 구성, 감사·점검 절차의 강화 및 투명성 확보, 피해자 중심의 상담·지원 강화 등을 통해 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 전력을 다하겠다”라고 다짐했다.

마지막으로 “경기도 내 모든 학생이 ‘안전하고 믿을 수 있는 학교생활’을 할 수 있도록, 교육행정의 신뢰 회복에 최선을 다하겠다.”라고 글을 맺었다.


안승순 기자
