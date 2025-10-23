김철진 경기도의원, 중소기업 성장 이끌기 위한 현장 간담회 개최



10월 22일 김철진 의원(가운데)과 시장개척단 사업 참여 기업 대표, 경기도경제과학진흥원 및 안산시 관계자들이 중소기업 현장애로 간담회 후 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



김철진 의원이 중소기업 현장애로 청취 간담회를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 소속 김철진 의원(더불어민주당, 안산7)은 지난 22일 시장개척단 사업의 사후관리 점검차 중소기업 현장애로 청취 간담회를 진행했다.이번 간담회에는 경기도경제과학진흥원 시장개척단 사업에 참여했던 기업 중 안산시 8개 수출기업 대표가 참석했으며, 협력적인 지원 체제 구축을 위해 안산시 기업지원과, 경기도경제과학진흥원, 경기테크노파크도 함께 하여 정책과 현장을 연결하는 의미 있는 자리가 되었다.김철진 의원은 “중소기업의 성장과 발전에 있어 미래과학협력위원회의 역할이 더욱 중요해지고 있다”며, “새로운 정책 과제를 발굴하기 위해 현장의 목소리를 가감 없이 말씀해 주실 것”을 당부했다.주요 애로사항으로는 ▲수출판로 개척을 위한 해외바이어 발굴비 등 지원부족 ▲수출물류비 상승에 따른 물류비 부담 ▲중소기업 인력난 문제 등이 언급되었으며, 애로사항과 지원방안에 대한 심도 있는 의견 교환이 이루어졌다.이에, 김철진 의원은 “현장 중심 지원을 통해 기업들의 성장을 지원하고 애로사항을 해소할 것”이라고 밝히며, “앞으로도 중소기업의 성장과 안정적인 해외시장 진출에 필요한 지원책을 적극 뒷받침할 수 있도록 역할을 다하겠다”고 전했다.온라인뉴스팀