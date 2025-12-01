경북도의회 예결특위, 2026년도 예산안 종합심사 돌입

민생경제 회복·저출생 극복·복지서비스 등 도정·교육 분야 핵심 재정운용 집중 심사 예정
경북도의회 예산결산특별위원회(위원장 김대일)는 12월 1일부터 5일까지 5일간 ‘2026년도 경북도 예산안 및 기금운용계획안’과 ‘2026년도 경북도교육비특별회계 예산안 및 기금운용계획안’에 대해 종합심사를 한다.
경북도 예산안은 총 14조 363억원으로, 전년도 대비 7745억원 증가(5.8%)했으며 ▲민생경제 회복 ▲산불피해지역 재창조 ▲저출생 극복 ▲APEC 후속사업 및 문화관광 경쟁력 강화 ▲복지서비스 강화에 중점을 두고 편성됐다.
(일반회계) 12조 3596억원(전년 대비 6328억원, +5.4%)
(특별회계) 1조 6767억원(전년 대비 1417억원, +9.2%)
경북도교육청 예산안은 총 5조 5893억원으로 전년도 대비 281억원 감소(▲0.5%)했으며 ▲재정 건전성 강화 ▲교육본질 중심 투자 확대 ▲디지털·미래교육 기반 확충 ▲지역균형·맞춤형 지원 강화에 중점을 두고 편성된 것이 특징이다.
김대일 위원장은 “민생과 미래를 위한 사업에는 과감히 투자하되 불요불급한 사업은 철저히 조정해 재정 효율성을 확보하겠으며, 도정의 핵심 과제들이 현장에서 제대로 추진될 수 있도록 책임 있는 심사를 진행하겠다”고 밝혔다.
온라인뉴스팀