임창휘 경기도의원, 노동시간 단축은 비용 아닌 투자...청년 떠난 제조업, 워라밸로 다시 채운다



임창휘 의원이 8일 2026년도 노동국 본예산 심사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 경기도청예산결산특별위원회 임창휘 의원(더불어민주당, 광주2)은 경기도가 추진 중인 경기도형 4.5일제 노동 정책을 두고 “단순한 근로조건 개선을 넘어, 청년 인재 유입과 제조업 생산성 혁신을 이끄는 ‘산업 대전환의 핵심 키(Key)’”라고 규정하며 적극적인 지원을 주문했다.임창휘 의원은 12월 8일 열린 2026년 노동국 본예산 심사에서, 정부의 정책보다 선제적으로 노동시간 단축 등 혁신적인 노동 환경 조성에 나선 경기도의 행보를 긍정적으로 평가하며 이같이 밝혔다.임 의원은 “정부보다 과감한 ‘경기도형 실증’은 산업 경쟁력 강화의 기회”라고 강조했다.임 의원은 이날 심사에서 “경기도가 고용노동부의 공식 사업에 앞서 과감하게 선제적인 정책을 추진하는 것은 지방자치단체의 강력한 의지를 보여주는 모범 사례”라고 호평했다.특히 그는 “반도체, 제조업, 첨단 서비스업이 혼재된 경기도의 산업적 특성은 대한민국 노동 정책의 최적의 ‘테스트 베드(Test Bed)’”라며, 획일적인 정부 기준을 넘어선 ‘경기도형 현장 실증’의 중요성을 강조했다.임 의원은 노동시간 단축 등 근로 환경 개선이 ‘청년 일자리 미스매칭’ 해결의 해법이 될 수 있다고 진단했다.그는 “‘워라밸’을 중시하는 청년 세대의 눈높이에 맞춘 혁신적인 근로 환경은 그동안 청년들이 기피했던 중소 제조업 등으로의 인재 유입을 이끄는 대안”이라며 “이는 제조업의 고령화 문제를 해소하고 산업 전반에 활력을 불어넣는 계기가 될 것”이라고 내다봤다.특히 임 의원은 ‘임금 삭감 없는 노동시간 단축’을 기업의 생산성 향상을 위한 기회가 될 것으로 전망했다.그는 “줄어든 시간 내에 동일하거나 더 높은 성과를 내기 위해 기업은 스마트 팩토리 등 첨단 기술을 도입하고 업무 프로세스를 혁신하게 될 것”이라며 “결국 노동 정책의 변화가 경기도 주력 산업의 첨단화와 질적 성장을 가속화하는 촉매제가 된다”고 분석했다.아울러 임 의원은 경기도의 정책이 중앙정부 정책의 사각지대를 해소하고 있다는 점을 높이 샀다.그는 “고용노동부의 ‘워라밸+4.5 프로젝트’가 주로 50인 이상 300인 미만 사업장에 집중된 반면, 경기도는 소규모 사업장과 다양한 서비스업 영역까지 아우르고 있다”며 “이러한 차별화된 지원이야말로 경기도만의 독자적인 노동 혁신 모델을 완성하고 전국으로 확산시키는 발판이 될 것”이라고 강조했다.온라인뉴스팀