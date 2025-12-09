밀양 초동특별농공단지에 ‘임대형 기숙사’ 들어선다… 국비 70억 확보

2029년 완공 목표…88명 거주 가능

중소기업 인력난 해소·정주 여건 개선 기대



밀양 초동특별농공단지 임대형 기숙사 조감도. 2025.12.9. 경남도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

밀양 초동특별농공단지 정주 여건이 개선된다.경남도는 산업통상자원부 주관 ‘2025년 산업단지 임대형 기숙사 건립사업’ 공모에서 ‘밀양 초동특별농공단지’가 선정돼 국비 70억원을 확보했다고 9일 밝혔다.이 사업은 노동자 주거 안정과 복지증진, 중소기업 인력난 해소를 목표로 노후 산단 내 기숙사 건축비를 지원하는 게 핵심이다.밀양시 초동면 명성리 2463번지 일원에 들어서는 기숙사는 2029년 완공이 목표다. 총사업비는 100억 원으로, 지상 6층·44실(2인 1실) 규모에 88명이 거주할 수 있도록 설계했다.카페·휴게실·복합문화공간 등 커뮤니티 공간과 기업지원시설도 들어설 예정이다.임대료는 시세보다 저렴하다. 덕분에 노동자 주거비 부담은 줄고 중소기업 인력 확보와 장기근속에는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.산업단지 인근은 주거 공간 부족과 대중교통 불편으로 주거비 부담이 커지고 출퇴근이 어려워지면서 청년 노동자 등 정착률이 낮아지는 문제가 이어져 왔다. 이를 해결하고자 경남도와 밀양시는 청년이 안심하고 거주할 수 있는 환경 조성을 목표로 삼아 관련 공모사업을 체계적으로 준비해 왔다.신종우 경남도 도시주택국장은 “청년이 찾고 머물며 미래를 설계할 수 있는 산업단지가 될 수 있도록 주거·편의·정주 여건 기반을 지속해 확충해 가겠다”고 밝혔다.밀양 이창언 기자