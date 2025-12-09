용인시, 고압 세척으로 공원 관리 예산 절감···공원당 5천만 원

서울Pn

고압세척으로 정비 완료된 보물선어린이공원(용인시 제공)


용인특례시는 시설의 노후와 오염이 심한 공원의 시설물을 고압 세척 방식으로 집중적으로 정비한 결과 총 5억 원의 예산 절감 효과를 거뒀다고 9일 밝혔다.

용인시는 그동안 공원의 시설물인 바닥 포장과 놀이시설은 오염이 심할 경우 시설물 교체나 리모델링을 해왔으나, 교체보다는 관리 위주의 방식을 활용해 고압 세척기를 이용한 정비 전략을 마련했다.

고압 세척으로 정비를 하고 있는 공원은 ▲보물선어린이공원 ▲품목골어린이공원 ▲바지산어린이공원 ▲기차놀이어린이공원 ▲죽전어린이공원 ▲임진어린이공원 ▲문정어린이공원 ▲도장골어린이공원 ▲신일어린이공원 ▲수풍소공원 등 10곳이다.

용인시가 올해 고압 세척을 위해 용역업체를 선정해 관리하는 데 들인 비용은 1500만 원이다. 리모델링 시 소요되는 시설물 교체 비용에 공원당 약 5000만원이 필요한 것을 감안하면 5억 원 이상의 예산을 절감한 효과를 거둔 것으로 분석됐다.

이상일 시장은 “재정 효율성을 높이면서도 시민이 체감할 수 있는 변화를 만드는 것이 중요하다”며 “앞으로도 고압 세척 정비를 적극 활용해 공원 관리비를 절감하고 쾌적한 환경을 조성할 것”이라고 말했다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
