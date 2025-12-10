홍원길 경기도의원, 김포 지역 소방 인프라 확충 필요성 강조



홍원길 의원이 9일 예산결산특별위원회 안전행정위원회 소관 예산심의에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 예산결산특별위원회 홍원길 의원(국민의힘, 김포1)이 9일 진행된 제387회 정례회 제2차 예산결산특별위원회 안전행정위원회 소관 예산심의에서 김포 지역의 소방 인프라 확충의 필요성을 강조했다.홍원길 의원은 본격적인 질의에 앞서, 지난 11월 27일 김포시 구래동 자율방범대가 야간 순찰 중 의식을 잃고 쓰러진 여학생을 구조한 사례를 언급하며 깊은 감사의 뜻을 전했다.홍 의원은 “자율방범대는 지역 치안과 범죄 예방을 위해 묵묵히 헌신하고 있는 분들”이라며 “이번 구조 사례는 주민 참여 치안의 소중한 가치를 보여준 의미 있는 현장”이라고 평가했다. 그는 소방ㆍ경찰 관계자들에게도 “도민 안전을 위해 늘 애써주셔서 감사드린다”고 밝혔다.이어 홍 의원은 김포 산업단지 확대와 도시 개발로 인한 소방수요 증가를 지적하며 이에 대응할 확충 계획이 필요하다고 강조했다. 특히 2026년 본예산에 포함된 월곶 지역대 모듈러 사무공간 확보 예산과 관련해 “단순 모듈러 설치보다는 장기적 관점에서 공간 활용을 극대화할 수 있는 증축 방식이 더 적합할 것”이라고 의견을 제시했다.또한 홍 의원은 “현재 지역대로 운영 중인 지점을 119안전센터로 승격하기 위해 관련 검토 의견서를 제출했고 내년 증축 관련 행정절차를 추진할 계획”이라며 “향후 안전센터 승격을 고려하면 모듈러 설치는 임시적 조치에 불과하다”는 입장을 전달했다.홍 의원은 풍무119안전센터 신축 지연 문제도 언급하며 “지역 내 여러 사안으로 사업 추진이 쉽지 않은 상황이지만 풍무동 일대는 도시개발이 계속되고 있어 소방수요는 지속적으로 증가할 수밖에 없다”고 강조했다. 그는 경기도ㆍ김포시ㆍ관계기관이 함께 협력하여 실질적인 해결 방안을 마련해야 한다고 촉구했다.끝으로 홍 의원은 “김포는 도시 확장과 산업단지 조성으로 안전 수요가 급증하는 지역”이라며 “소방 인프라 확충은 선택이 아니라 필수이며 경제성 논리보다 도민의 생명과 안전이 우선되어야 하고, 필요한 사항을 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀