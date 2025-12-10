‘제설 늑장’ 비난에 폭설 전 제설포 뿌린다…경기도, 컨트롤타워 기능 강화



지난 4일 오후 경기 화성시 송화초등학교 인근 경기대로. 뉴스1

올겨울 들어 첫눈이 내린 지난 4일 제설작업이 안 돼 비난을 샀던 경기도가 눈이 오기 전 권역별 제설제 사전살포 시간을 구체적으로 명시하는 등 재난안전대책본부의 컨트롤타워 기능을 강화한다.경기도는 지난 4일 부족했던 대설 대응의 문제점을 진단하고 이를 개선하기 위한 ‘대설 대응체계 개선안’을 마련해 시행한다고 10일 밝혔다.경기도에는 4일 오후 4시 30분경부터 경기도 북서부지역을 시작으로 눈이 내렸으나, 예상보다 빠르게 이동한 눈구름의 영향 등으로 제설제 사전 살포가 충분하지 못했다. 이런 상황에서 오후 6시경 퇴근 차량이 몰리면서 극심한 정체가 일어났다. 극심한 차량정체로 현장에 투입된 제설 차량 역시 계획된 구간과 횟수의 제설작업을 하지 못하면서 상황이 나빠졌다.제설작업 지연과 고장 차 등으로 도로 지·정체가 더욱 심화되면서 일부 도로의 경우 자정 이후까지 지·정체가 이어졌다.이에 따라 경기도는 대설 재난 대응 때 도 재난안전대책본부의 컨트롤타워 기능을 강화하기로 했다. 먼저 백령도·황해도 등 경기도 인근 지역의 강설 상황, 눈구름 이동속도 등을 고려한 뒤 권역별 제설제 사전살포 시간을 명시해 제설작업을 실시하도록 했다. 정확하게 사전 살포 시간을 매뉴얼화해서 제설제 사전살포의 골든타임을 놓치지 않겠다는 계획이다. 기존에는 강설 개시 전 사전살포를 시군에 지시하면 시군에서 자체 제설을 했다.또 시군별 주요 도로에 대한 제설제 살포 현황은 물론, 자칫 대응이 소홀할 수 있는 시군 연계구간의 제설작업 시작 시각과 제설상황도 도 재난안전대책본부에서 직접 공유하고 점검할 방침이다.민자도로 제설 대응 강화를 위해서는 서수원~의왕 등 7개 민자도로 사업자를 강설 전 대설 대비 회의와 도-시군 및 유관기관 단체 소통방에 참여시켜 민자도로 제설 상황을 공유하는 한편 도-시군 재난안전대책본부에서 민자도로의 제설실적도 직접 챙긴다.오르막길, 대형차량 고장 등 강설 시 지·정체 유발요인의 해소를 위해서도 제설제 소분(2kg 내외) 배치를 확대하고, 대형차량 배터리와 체인을 갖춘 긴급차량을 운용한다.이종돈 경기도 안전관리실장은 “지난 4일 강설로 인해 도민 불편이 컸던 만큼, 이번 개선안이 실효성 있게 작동될 수 있도록 철저히 준비하겠다”며 “앞으로도 빈틈없는 재난 대응체계를 구축해 강설 시 도민 불편을 최소화될 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.안승순 기자