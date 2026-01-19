경기도, 전기차·수소차 구매 6928억 지원…전년 대비 22%↑



충전 중인 수소버스(경기도 제공)

경기도가 올해 친환경 자동차 보급 확대를 위해 전기차·수소차를 사는 도민에게 총 6928억원을 지원한다고 19일 밝혔다. 전년 5687억원 대비 22% 증가한 예산이다.전기차 구매 보조금 예산은 4647억원으로 승용차는 최대 830만원, 승합은 최대 9100만원, 어린이 통학버스는 최대 1억 4950만원, 화물차는 최대 1830만원을 지원한다.올해부터 최초 출고 이후 3년 이상 지난 내연차를 폐차하거나 팔고 전기차를 구매할 경우 최대 130만원(국비 100만원, 지방비 30만원)을 추가로 지원한다.수소차 구매 보조금 예산은 2281억원으로 승용차는 최대 3500만원, 버스는 최대 3억 4640만원을 지원한다. 특히 장거리 운행에 유리한 수소버스의 운수사 수요가 증가하고 있는 점을 반영해 작년 대비 72% 늘어난 수소버스 535대를 지원한다.전기차 캐즘(대중화 이전 일시적 수요 정체) 영향으로 부진했던 전기차 보급 대수는 2025년에 2024년 대비 33% 증가한 역대 최고치인 3만 9736대를 기록했다. 다양한 모델 부재로 부진했던 수소차는 작년에 수소 승용차 신형이 출시되고 버스 모델이 다양화되면서 2024년 대비 155% 증가한 1759대를 보급했다.한편 작년 말 기준으로 경기도에는 전기차 20만 7075대, 수소차 1만 64대가 등록됐다. 현재 45개인 경기도 내 수소충전소는 올해 12개가 추가 설치될 예정이다.안승순 기자