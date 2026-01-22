누적액 29억 돌파… ‘나주형 상생 모델’ 입증

서울Pn

나주시


  •
왕건이 탐낸쌀.


전남 나주시가 고향사랑기부제 시행 3년 만에 누적 모금액 29억원을 돌파하며 ‘나주형 상생 모델’의 성공을 입증했다.

시는 2023년 10억 6699만원, 2024년 9억 9125만원, 2025년 9억 1531만원 등 매년 안정적인 모금 성과를 거둬 왔다.

이번 성과는 답례품 경쟁력 강화와 전략적 홍보의 결과다. 시는 답례품을 64종에서 76종으로 대폭 확대하고, 전국 출향 향우와 공공기관·기업체·자매도시를 대상으로 한 맞춤형 현장 홍보, 기부 이벤트를 적극 전개하며 기부 참여의 문턱을 낮췄다.

특히 지난해부터 개인별 기부 한도가 500만원에서 2000만원으로 상향되면서 고액 기부가 눈에 띄게 늘었다. 100만원 이상 기부자의 평균 기부액은 388만원에서 498만원으로 28% 이상 상승해 안정적인 고액 기부 기반까지 확보했음을 입증했다.

답례품 소비 구조 역시 지역경제 선순환 효과를 뚜렷이 보여준다. 나주사랑상품권, 나주쌀, 나주배, 한우 등 지역 농축특산물이 높은 선호도를 보였다. 특히 나주사랑상품권은 전체 답례품 제공 금액 2억 7429만원 가운데 30%에 달하는 8228만원을 차지해 지역 내 소비 촉진과 소상공인 매출 증대에 직접적으로 이바지했다.

시는 ‘보여주기식 사업’이 아닌 시민 체감형 복지 사업에 기부금을 집중 투입하고 있다. 특히 올해에는 경로당 경사로·안전손잡이 설치 등 생활밀착형 사업을 추진할 계획이다. ﻿

나주 서미애 기자
2026-01-22 C6면
