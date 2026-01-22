북구에 보낸 온정, ‘축구 꿈나무’로 피어난다

서울Pn

대구 북구


  •
한돈·한우 캠핑세트.


대구 북구가 떡볶이, 막창 등 지역 대표 먹거리 등을 활용한 답례품과 프로축구 대구FC 유소년 축구선수를 육성하는 지정기부사업을 통해 고향사랑기부제 참여를 독려하고 있다.

북구에 따르면 지난해 고향사랑기부금 모금액은 총 1억 6602만원이며, 기부 건수는 1772건을 기록했다. 이는 전년 대비 217%(1억 1377만원) 증가한 수준이다.

답례품으로는 축산물과 가공품, 공예품, 생활용품 등 총 40여개 품목을 ﻿구성﻿했다. 한돈과 한우를 주요 구성품으로 한 캠핑세트도 젊은 기부자들 사이에서 큰 인기를 끌었다. 특히 전국적인 축제로 떠오른 ‘떡볶이 페스티벌’과 지역 대표 먹거리 막창을 활용한 떡볶이·막창 밀키트도 많은 관심을 받고 있다.

사회적 협동기업이 제작한 공예품을 비롯해 참나무 도마, 머그컵 등 실생활에 유용한 생활용품도 답례품으로 마련해 기부 만족도를 높이겠다는 계획이다.

특히 북구에 대구FC 홈구장인 ‘대구 iM뱅크 파크’가 있다는 점에 착안한 지정기부사업인 ‘대구FC 유소년 축구선수 육성지원사업’은 주목할 만 하다. 경로당에 안마의자를 지원하는 ‘우리 동네 효심 충전소’ 사업도 모금이 진행 중이다. ﻿


대구 민경석 기자
2026-01-22 C11면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
