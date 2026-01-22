최기찬 서울시의원 “금천 가산디지털단지역, 직장인 위한 회복형 휴식공간 조성”

서울Pn

서울시와 금천 펀스테이션 예정지 현장방문
지하철 역사 대합실 활용... ‘비타민 스테이션’ 컨셉으로 직장인 재충전 거점 조성
최 의원, 주택공간위원회 상임위 소관 실국과 함께 사업추진 점검... 운영·콘텐츠 고도화 주문


  •
가산디지털단지역사 내 ‘펀스테이션’ 조성 예정지를 점검하고 있는 최기찬 서울시의원, 서울시 도시활력담당관 과장, 팀장


최기찬 서울시의원(더불어민주당, 금천2)은 지난 21일 서울시 도시활력담당관 과장, 팀장과 함께 가산디지털단지역 역사 내 유휴공간(대합실)을 방문해 ‘서울시 펀스테이션’ 조성 예정지 현장을 점검하고 추진현황을 공유했다.

펀스테이션 사업은 최기찬 시의원이 상임위원으로 활동 중인 서울시의회 주택공간위원회 소관 ‘미래공간기획관’ 실·국에서 추진하는 업무로 지하철 역사 공간 내 유휴 공간을 활용해 운동을 테마로 조성되는 지하철 혁신 프로젝트다.

최 의원은 상임위 활동을 통해 금천구 금천구청역이나 가산디지털단지역 내 유휴공간을 직장인 중심의 회복형 운동·여가·휴식공간으로 전환할 필요성을 지속적으로 강조해 왔다.

첫 번째 검토 대상지였던 금천구청역의 경우, 역사 내 유휴공간이 협소해 안전 우려로 인해 금천구 직장인 등 유동인구가 많은 가산디지털단지역사를 대상으로 사업을 추진하게 됐다.

특히 최 의원은 G밸리 일대 직장인들이 출퇴근과 점심시간 등 일상 동선에서 손쉽게 이용할 수 있는 ‘역사(驛舍) 기반 생활밀착형 공간’이 필요하다는 점을 제기하며, 단순 체험형이 아닌 스트레스 완화·회복형 프로그램 중심의 펀스테이션 조성 방향을 사업 추진 과정에 반영해 왔다고 밝혔다.

가산디지털단지역 펀스테이션은 약 183.2㎡(약 18.9m×11.4m) 규모로 조성될 예정(*향후 변경 가능)이며, 직장인들의 활력소라는 ‘비타민 스테이션’을 컨셉으로 기획하고 있다. 현재 탁구, e-스포츠 등의 운동 콘텐츠로 검토 중이며, 향후 직장인 이용 패턴에 맞춘 회복형 프로그램도 추가해 구체화될 계획이다.


  •
‘서울시 펀스테이션’ 조성 예정지 현장을 점검하고 추진현황을 공유하는 최기찬 의원


최 시의원은 “가산디지털단지역은 G밸리 직장인 유동이 집중되는 핵심 거점인 만큼, 역사 내 유휴공간을 업무 피로를 낮추고 재충전을 돕는 회복형 여가휴식공간으로 전환하는 것이 중요하다”면서 “상임위 의정활동을 통해서도 예산·운영·콘텐츠가 제대로 갖춰져 시민이 체감하는 공간으로 완성될 수 있도록 끝까지 점검하고 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

서울시는 향후 2026년 1월 설계 착수와 운영자 협의 및 선정, 6월 공사 착수, 2026년 9월 운영 개시를 목표로 사업을 추진할 계획이다.

끝으로 최 의원은 “이번 펀스테이션 조성은 지하철 역사 내 유휴공간을 복합문화공간으로 재구성해 공공자산의 가치를 높이는 동시에, 스마트워크와 웰니스가 결합된 직장인 중심 거점을 금천에 세우는 일”이라며 “G밸리의 도시경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 서울시와 서울교통공사, 민간 운영주체와의 협업 구조까지 촘촘히 만들겠다”고 덧붙였다.

한편, 펀스테이션 조성은 G밸리 직장인의 일상 속 활력을 높이는 여가·휴식 공간을 제공함으로써 업무 피로 해소와 지역 활력 확산에 기여하고, 유휴공간을 효율적으로 활용해 공간 가치 제고 효과를 가져올 것으로 기대된다.

