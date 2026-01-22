최기찬 서울시의원 “금천 가산디지털단지역, 직장인 위한 회복형 휴식공간 조성”

서울시와 금천 펀스테이션 예정지 현장방문

지하철 역사 대합실 활용... ‘비타민 스테이션’ 컨셉으로 직장인 재충전 거점 조성

최 의원, 주택공간위원회 상임위 소관 실국과 함께 사업추진 점검... 운영·콘텐츠 고도화 주문



가산디지털단지역사 내 ‘펀스테이션’ 조성 예정지를 점검하고 있는 최기찬 서울시의원, 서울시 도시활력담당관 과장, 팀장



‘서울시 펀스테이션’ 조성 예정지 현장을 점검하고 추진현황을 공유하는 최기찬 의원

최기찬 서울시의원(더불어민주당, 금천2)은 지난 21일 서울시 도시활력담당관 과장, 팀장과 함께 가산디지털단지역 역사 내 유휴공간(대합실)을 방문해 ‘서울시 펀스테이션’ 조성 예정지 현장을 점검하고 추진현황을 공유했다.펀스테이션 사업은 최기찬 시의원이 상임위원으로 활동 중인 서울시의회 주택공간위원회 소관 ‘미래공간기획관’ 실·국에서 추진하는 업무로 지하철 역사 공간 내 유휴 공간을 활용해 운동을 테마로 조성되는 지하철 혁신 프로젝트다.최 의원은 상임위 활동을 통해 금천구 금천구청역이나 가산디지털단지역 내 유휴공간을 직장인 중심의 회복형 운동·여가·휴식공간으로 전환할 필요성을 지속적으로 강조해 왔다.첫 번째 검토 대상지였던 금천구청역의 경우, 역사 내 유휴공간이 협소해 안전 우려로 인해 금천구 직장인 등 유동인구가 많은 가산디지털단지역사를 대상으로 사업을 추진하게 됐다.특히 최 의원은 G밸리 일대 직장인들이 출퇴근과 점심시간 등 일상 동선에서 손쉽게 이용할 수 있는 ‘역사(驛舍) 기반 생활밀착형 공간’이 필요하다는 점을 제기하며, 단순 체험형이 아닌 스트레스 완화·회복형 프로그램 중심의 펀스테이션 조성 방향을 사업 추진 과정에 반영해 왔다고 밝혔다.가산디지털단지역 펀스테이션은 약 183.2㎡(약 18.9m×11.4m) 규모로 조성될 예정(*향후 변경 가능)이며, 직장인들의 활력소라는 ‘비타민 스테이션’을 컨셉으로 기획하고 있다. 현재 탁구, e-스포츠 등의 운동 콘텐츠로 검토 중이며, 향후 직장인 이용 패턴에 맞춘 회복형 프로그램도 추가해 구체화될 계획이다.최 시의원은 “가산디지털단지역은 G밸리 직장인 유동이 집중되는 핵심 거점인 만큼, 역사 내 유휴공간을 업무 피로를 낮추고 재충전을 돕는 회복형 여가휴식공간으로 전환하는 것이 중요하다”면서 “상임위 의정활동을 통해서도 예산·운영·콘텐츠가 제대로 갖춰져 시민이 체감하는 공간으로 완성될 수 있도록 끝까지 점검하고 뒷받침하겠다”고 밝혔다.서울시는 향후 2026년 1월 설계 착수와 운영자 협의 및 선정, 6월 공사 착수, 2026년 9월 운영 개시를 목표로 사업을 추진할 계획이다.끝으로 최 의원은 “이번 펀스테이션 조성은 지하철 역사 내 유휴공간을 복합문화공간으로 재구성해 공공자산의 가치를 높이는 동시에, 스마트워크와 웰니스가 결합된 직장인 중심 거점을 금천에 세우는 일”이라며 “G밸리의 도시경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 서울시와 서울교통공사, 민간 운영주체와의 협업 구조까지 촘촘히 만들겠다”고 덧붙였다.한편, 펀스테이션 조성은 G밸리 직장인의 일상 속 활력을 높이는 여가·휴식 공간을 제공함으로써 업무 피로 해소와 지역 활력 확산에 기여하고, 유휴공간을 효율적으로 활용해 공간 가치 제고 효과를 가져올 것으로 기대된다.온라인뉴스부