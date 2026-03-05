김용호 서울시의원, ‘서울시 골목형상점가 상권활성화 지원방안 토론회’ 성공리 끝마쳐

“골목형상점가 지정 확대보다 중요한 것은 지속가능한 예산 지원과 상권의 자생력 강화로 이어질 수 있도록 정책의 정밀도 획기적으로 높이겠다”

“골목상점가 신청시 절차간소화 및 매뉴얼 정립, 온누리상품권 할인율 10% 유지, 서울시의 상권살리기 위한 통큰 정책 등 필요”



지난 2월 27일 서울시의회 별관 제2대회의실에서 개최된 ‘서울시 골목형상점가 상권활성화 지원방안 토론회’를 공동 주관하여 좌장을 맡은 김용호 의원이 개회사를 하고 있다.



서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 의원(국민의힘, 용산1)은 지난 2월 27일, 서울시의회 별관 제2대회의실에서 개최된 ‘서울시 골목형상점가 상권활성화 지원방안 토론회’를 이은림 의원, (사)서울시상점가전통시장연합회와 공동주관하고 좌장으로 참여해 상권 활성화를 위한 열띤 토론의 장을 이끌었다.이날 토론회에는 김 의원을 비롯해 최호정 서울시의회 의장, 성흠제 더불어민주당 대표의원, 김병민 서울시 정무부시장이 직접 참석해 축사를 통해 골목형상점가 지원에 대한 시의회와 서울시의 강력한 협력 의지를 표명했다. 또한 반재선 (사)서울시상점가전통시장연합회 이사장을 비롯한 각 자치구 회장 및 매니저, 상인 등 100여명과 유튜브 생중계를 통한 시민들의 참여로 뜨거운 열기 속에 진행됐다.먼저 발제에 나선 안영수 서울신용보증재단 소상공인정책연구센터장은 “2021년부터 2025년까지 총 208개, 2025년에 110개에 달하는 골목형상점가가 지정 이후 매출 증가 등 긍정적 효과가 나타나고 있으나, 상권별 특성을 고려한 맞춤형 지원과 사후 성과관리 체계가 병행되어야 한다”고 강조했다. 이어 홍찬영 서울연구원 연구위원은 ▲전통시장과의 지원체계 정합성 확보 ▲온누리상품권 정책의 지속가능성 ▲상인조직 역량 강화 등 정책적 대안을 제시했다.이어진 토론에서 현장의 목소리도 가감 없이 전달됐다. ▲오준석 용산구 해방촌상인회 회장은 골목상점가 지정이후 성과관리의 체계적 관리방안 및 데이터와 기초자료 지원, 단기적 1회성 행사지원 보다 장기적인 매출구조 개선 필요, 자부담 비율의 탄력적 적용, 서울시와 현장 간의 전담 코디네이터 지정 등을 건의했고, ▲김정희 관악구 봉천달빛상점가 회장은 상권 단위 패키지 사업의 필요성과 지자체의 지원방안 및 별도의 물류창고를 만들어 농협 하나로마트와 유사한 배송 시스템을 갖춘 유통사업의 필요성을 제시했다. ▲이재현 노원구 중계씨앤미상점가 회장은 전통시장과 골목형상점가 간의 지원 형평성 확보 및 골목상점가 신청시 절차간소화와 매뉴얼 정립 필요, 경기도의 ‘경기도 살리기 통큰 세일’ 정책을 설명하면서 서울시에서도 지역 상권살리기 정책을 경기도 이상으로 과감하게 실현해 줄 것을 강력히 요청했다.특히 발제와 토론 이후 진행된 질의응답 세션에서는 ‘행사성 예산’의 한계를 지적하고 ‘지속가능한 마중물 지원’을 요구하는 구체적인 질의가 이어졌고 “일회성 축제 중심의 지원보다는 상권이 스스로 일어설 수 있는 마중물 예산이 필요하다”며, “현장을 잘 아는 서울시상점가전통시장연합회가 상권 상황에 맞춰 ‘통큰 세일’ 등 마케팅 활동을 유연하게 펼칠 수 있도록 예산 운용의 자율성과 실질적인 권한을 부여해달라”고 상인들이 건의했다.이에 한경미 서울시 상권활성화과장은 “행사성 지원에 치중되지 않도록 예산 구조를 점검하고, 상권의 자생력을 높이는 매니저 지원과 시설 개선 등 지속가능한 지원 방안을 정책에 정교하게 담아내겠다”고 답변했다.좌장을 맡은 김용호 의원은 “비가 오면 손님이 끊길까 걱정하고 밤늦게까지 음식을 준비하던 소상공인들의 절실함을 누구보다 잘 알고 있다”며 깊은 공감을 표했다. 이어 “이제는 보여주기식 행사 지원에서 벗어나 상권의 생존율을 실질적으로 높일 수 있는 지속가능한 마중물 예산 투입 체계로 패러다임을 전환해야 한다”고 역설했다.김 의원은 마무리 발언을 통해 “골목형상점가는 주민 생활과 밀접한 경제의 기초 단위”라며 “단순한 지정 확대라는 수치에 매몰되지 않고, 지정 이후 실질적인 매출 개선과 상인회 운영 안정화로 이어질 수 있도록 정책의 정밀도를 획기적으로 높이겠다”고 강조했다.아울러 “오늘 제기된 마중물 예산 지원과 행정 절차 간소화 등 현장의 소중한 제안들을 조례 개정과 예산 심의 과정에 적극 반영하겠다”며 “서울시 골목형상점가가 자생력을 갖춘 경쟁력 있는 상권으로 거듭날 수 있도록 의회 차원의 역할을 다하겠다”고 약속했다.온라인뉴스부