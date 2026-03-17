[동정] 경북도의회, 김택수 대한체육회 진천국가대표 선수촌장·박인비 프로골프 선수 경북도의회 방문

서울시의회 국민의힘 “‘특혜 헛발질’ 드러
서울시의회 국민의힘이 한강버스의 감사원 감사 결과와 관련해 논평을 냈다.다음은 서울시의회 국민의…
김용호 서울시의원, ‘용산국제업무지구 1만
정윤경 경기도의회 부의장, ‘학교 체육시설
이채명 경기도의원, 안양학교 체육시설 개방
구민 50만 시대! 강동 ‘자전거 보험금’ 2배로
후유장애 보장 500만→1000만원
일자리·주거·예술… 강북 ‘청년 예산’ 191억 투
구, 청년 정책위 열고 계획 심의
시험 응시료·월세 지원 등 추진
복지 사각지대 없도록…성북구, 취약계층 지원 업무협
매월 두 가정에 50만원씩 12개월 지원
“교육 현장 목소리 듣는다”…학교로 찾아가는 ‘관악
오는 20일부터 다음달 3일까지 24개교
‘서편제보성소리축제’ 대한민국축제콘텐
전남 보성의 대표 문화예술 축제인 서편제보성소리축제가 5년 연속 대한민국축제콘텐츠대상 수상을 달성했…
당진 호박·고구마로 만든 ‘K-약과’
‘APEC 효과’ 경주 솔거미술관 흥
구례 지리산 산수유꽃축제
“충남형 공교육 강화”… 논산·계룡에
보령머드축제, 글로벌축제 지원사업 선
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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