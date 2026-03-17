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[동정] 경북도의회, 김택수 대한체육회 진천국가대표 선수촌장·박인비 프로골프 선수 경북도의회 방문

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17일 경북도의회를 방문한 김택수 대한체육회 진천국가대표 선수촌장(왼쪽 첫 번째), 박인비 선수(오른쪽 첫 번째)와 박성만 경북도의회 의장(가운데). 경북도의회 제공


김택수 대한체육회 진천국가대표 선수촌장과 박인비 프로골프 선수가 17일 경북도의회를 방문했다.


온라인뉴스부
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