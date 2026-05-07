서대문구 교육경비보조금 지원…“학교 운동부 인재 양성 성과”

학생 선수들 각종 대회에서 우수한 성과



지난달 목동테니스장에서 열린 제41회 서울특별시장기 테니스대회 겸 제43회 서울소년체육대회에서 우승을 차지한 홍연초등학교 테니스부 선수들.

서대문구 제공

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서울 서대문구가 체육 분야 인재 양성을 위해 학교 운동부에 교육경비보조금을 지원하고 있다.서대문구는 올해 13개 학교 16개 운동부에 훈련과 대회 출전, 훈련시설 및 용품 구입 등을 위한 교육경비보조금 2000만원을 지원했다고 7일 밝혔다. 학생 선수들이 안정적 환경에서 훈련할 수 있는 환경을 만들기 위해서다.이러한 지원을 바탕으로 관내 학교 운동부는 각종 대회에서 성과를 거두고 있다. 서울북가좌초 양궁부는 올해 서울특별시장기 양궁대회 및 서울소년체육대회에서 금·은·동메달을 다수 획득하는 성과를 거뒀다.서울연가초 농구부는 서울소년체육대회에서 우승했고 서울홍연초 테니스부는 같은 대회 남·여 단체전에서 모두 우승했다. 한성고 태권도부는 세계청소년선수권대회(헤비급)에서 금메달을 획득했다. 인창중 배구부, 중앙여중 테니스부, 한성중 태권도부, 명지중 농구부도 종목별 대회에서 우승 및 입상 성과를 냈다.구는 학생 선수들이 잠재력을 마음껏 발휘하며 체육 인재로 성장할 수 있도록 체계적 훈련프로그램 운영을 지원한다는 계획이다.이성헌 구청장은 “학교 체육 활성화와 우수 선수 육성을 위한 지원을 확대해 미래 체육 인재가 성장하는 토대를 견고히 다지겠다”고 말했다.한편 서대문구는 여자농구단도 운영 중이다. 서대문구 여자농구단은 올해 첫 전국대회로 지난달 경북 김천시 김천실내체육관에서 열린 ‘전국실업농구연맹전’에서 준우승했다.서유미 기자