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구로 ‘제6기 지역사회보장계획’ 수립 본격화

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중간보고회 개최, 11월 최종안 제출

서울 구로구는 제6기(2027~2030) 지역사회보장계획 수립을 위해 지난 24일 구청에서 연구용역 중간보고회를 개최했다고 26일 밝혔다.

지역사회보장계획은 향후 사회보장 정책 방향과 추진 전략을 담는 4년 단위 법정계획이다. 이날 보고회에는 지역사회보장협의체 위원 및 관계 부서 팀장 등이 참석한 가운데 연구 수행기관인 한국산업정보연구소가 주민 욕구조사와 전문가 의견 수렴 결과를 발표했다.

한국산업정보연구소는 ▲지역주민 욕구조사 ▲전문가 의견 수렴 결과 ▲연구용역 추진 현황 등을 공유했다. 구로구 16개 동 433가구를 대상으로 돌봄·건강·고용·주거 등 사회보장 전반을 조사한 결과, 돌봄 분야에서는 양육·돌봄에 따른 시간 및 비용 부담 완화 지원, 고용 분야에서는 일자리와 취·창업 정보 제공에 대한 수요가 높게 나타났다.

구는 제시된 의견을 바탕으로 다음달 보장계획의 비전과 목표를 마련하고 주민 의견 수렴 및 최종보고회, 구의회 보고 등을 거쳐 ﻿11월 최종안을 서울시에 제출할 예정이다. 장인홍 구로구청장은 “주민과 현장의 목소리를 ﻿반영해 구민이 체감할 수 있는 지역 맞춤형 정책을 마련하겠다”고 말했다.


이범수 기자
2026-07-27 21면
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